Cthulhu, macki i grzyby - sprawdziliśmy dodatek "Necrom"

Patrząc na cały żywot " Elder Scrolls Online " oraz wierność fanów tej produkcji, przychodzą mi na myśl słowa, które wypowiedziałw " The Office ": "". Wydaje się, że tym kieruje się Zenimax Online Studios, które co pewien czas dodaje znane i lubiane regiony z poprzednich odsłon głównej serii. W 2020 roku było to Skyrim, dodane w dodatku " Greymoor ", a ten rok ma przynieść jeszcze mocniejsze zagranie na nostalgii i przeniesienie graczy do terenów znanych z wydanego w 2002 roku " Morrowind ". Czy taka podróż w czasie i nowa klasa wystarczą, aby zadowolić graczy? Mieliśmy okazję to sprawdzić na specjalnym evencie prasowym w Londynie.Gdyby rok temu ktoś mi powiedział, że znużony oczekiwaniem na kolejną pełnoprawną odsłonę z serii Elder Scrolls, zacznę grać w nastawioną na rozgrywkę sieciową " Elder Scrolls Online ", zapytałbym, czy na pewno wszystko z nim w porządku. A jednak stało się inaczej - chociaż produkcja, która zadebiutowała ponad 9 lat temu, początkowo przytłoczyła mnie ogromem możliwości, szybko okazało się, że próg wejścia nie jest tak wysoki, jak mi się na początku wydawało. Po stworzeniu postaci mamy do wyboru wszystkie dostępne regiony, ale w przeciwieństwie do większości gier MMO, nie musimy iść utartą ścieżką. Wydana w 2016 roku aktualizacja One Tamriel sprawiła, że ograniczenia polegające oparte o sojusze zostały usunięte, a poziom postaci został automatycznie dostosowany do trudności zawartości, niezależnie od miejsca pobytu w świecie gry. Oznacza to, że możemy podróżować gdzie chcemy, kiedy chcemy i z kim chcemy, niezależnie od tego jaki ktoś ma poziom.Jest to istotna kwestia, bo dodanie do gry nowej klasy oznacza rozpoczęcie tej masywnej przygody od początku. Arkanista to pierwsza nowa klasa wprowadzona do gry od ponad czterech lat - poprzednio dodaną klasą był Nekromanta, który zadebiutował w ramach dodatku " Elsweyr " w 2019 roku. I trzeba przyznać, że może on skraść każde mroczne serce - Arkanista nosi przy sobie opasły tom magii zawierający tajemną wiedzę zdobytą od Księcia Losów, którą mogą wykorzystać do zadawania obrażeń przeciwnikom, obrony przed nimi, czy też leczenia i wspierania swoich sojuszników. Podczas gry tą klasą zdecydowaliśmy się na ofensywną magię, która przypominała coś rodem z powieści Lovecrafta - potężne macki wychodzące z rękawa i smagające wrogów niczym biczem, zielony promień rażący przeciwników czy też przywołanie demona idealnie wpisują się w regiony, które przyjdzie nam odwiedzić.Nowy dodatek to nie tylko nowa klasa postaci, ale przede wszystkim dwa regiony - półwysep Telvanni oraz Apokryfa. Telvanni będzie miejscem, w którym gracze Morrowinda poczują się jak w domu - piękne tereny pokryte mnóstwem grzybów z miastem Necrom, które zadebiutowało w 1994 roku w „ TES:Arena ". Natomiast dla każdego, kto szuka przygody i odrobiny szaleństwa, czekać będzie Apokryfa, która już na pierwszy rzut oka wygląda jak miejsce, w którym zwykły śmiertelnik może stracić rozum. Twórcom należą się słowa uznania za wprowadzenie tak rozległych i tak różnych terenów do gry, które ponownie tchną świeżość w już ponad 9 letnią produkcję.Jak przebiegały prace nad tym dodatkiem? Podczas przeprowadzonego na miejscu okrągłego stołu mieliśmy okazję zapytać samych twórców, którzy przyznali, że praca nad " ESO " wynika z wielkiej miłości do serii. Wiele rozwiązań, które zostały wprowadzone w dodatku " Necrom ", wcześniej nie były możliwe do implementacji, ale zespół odpowiedzialny za silnik gry zakasał rękawy i pokazał, że można z niego wycisnąć coś całkowicie nowego. Zapytani o przyszłość AI i takich rozwiązań jak Midjourney, zaśmiali się, ale przyznali, że to drugie przydaje im się do szybkich szkiców podczas prac koncepcyjnych - żaden szanujący się twórca nie użyłby pracy wygenerowanej przez AI w swojej produkcji. Podczas całej rozmowy nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele o samym dodatku, ale wynikało to raczej z prostego założenia - twórcy chcą, abyśmy odkryli te rejony i mechaniki sami, co zresztą zamierzamy uczynić. Rozszerzenie Necrom zadebiutuje już 5 czerwca na komputerach PC/MAC, a 20 czerwca na konsolach - do zobaczenia w Tamriel, podróżnicy!