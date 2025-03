Rewolucja w Nintendo: łatwe pożyczanie gier cyfrowych

Czym są wirtualne karty?

Nowa funkcjonalność sprawi, że wszystkie cyfrowe gry na Switchu będą funkcjonować podobnie do gier z fizycznych kartridży. To znaczy, że będzie się je "ładować" i "wyjmować".Jednak najważniejszą funkcją będzie możliwość przekazania gry na inne urządzenie Switch. Wystarczy, że oba urządzenia będą działać w tej samej sieci lokalnej. Ma to działać na tej samej zasadzie, co wyjęcie kartridża z jednego urządzenia i załadowania je na inne urządzenie.Grę będzie można też pożyczyć innym członkom grupy rodzinnej. Takie wypożyczenie będzie aktywne dwa tygodniu, po czym gra "powróci" do właściciela.