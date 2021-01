Richard Donner nie jest za stary do tej roboty. Nakręci "Zabójczą broń 5"

Dla nieuleczalnych nostalgików oraz fanów " Zabójczej broni " ten rok nie mógł się zacząć lepiej. W wywiadzie z magazynem The Telegraph 90-letni Richard Donner oficjalnie potwierdził, że sanie za kamerą piątego i ostatniego filmu serii, a Martin Riggs Roger Murtaugh jeszcze raz pojadą na patrol."To będzie ostatnia część - mówił - To dla mnie nie tylko zaszczyt, ale i obowiązek, żeby godnie zakończyć tę serię. Będzie ekscytująco. I jeszcze raz podkreślę, to ostatni film z cyklu, obiecuję to". A Wy, jesteście podekscytowani?Przypomnijmy, że aktorzy Mel Gibson Danny Glover również pojawią się na planie.mówił w styczniu Dan Lin, jeden z producentów serii.Jeszcze w 2008 roku pojawiła się plotka, że Shane Black , scenarzysta "jedynki", napisał jeszcze jedną historię o dwójce bohaterów i chciał namówić kolegów na realizację jeszcze jednej, finałowej odsłony serii. O szansach na realizację piątej części ostatnio mówiło się jeszcze w 2017 roku. W lutym 2018 roku Donner powiedział jednak, że projekt nie dojdzie do skutku ze względu na "prawników studia Warner Bros.", których "negocjacje przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego".Ciekawe zatem, o jakim scenariuszu mowa - o teksćie Blacka czy zupełnie nowej historii? W 2018 Donner mówił, że planowana wówczas "piątka" miała nazywać sięi była "bardzo mroczna". Z kolei w wywiadzie z ubiegłego roku Danny Glover zapowiadał, że opowieść będzie osadzona w "skomplikowanej rzeczywistości społecznej i politycznej" i że film weźmie się za bary z tematami, którymi żyje Ameryka.Dla samego reżysera będzie to powrót za kamerę po ponad 14-letniej emeryturze. Ostatnim filmem Donnera było " 16 przecznic " z 2006 roku.Przypominamy też odcinek "Na skróty", w którym dzielimy się naszą miłością do tego tego filmu. Zobaczcie sami.