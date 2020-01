Gibson, Glover i Donner nakręcą "Zabójczą broń 5"?

Od lat krążą spekulacje o potencjalnej piątej części. Pora na ciąg dalszy. Według najnowszych pogłosek jest szansa na to, że trójka odpowiedzialna za serię - aktorzy Mel Gibson Danny Glover oraz reżyser Richard Donner - opowie jeszcze jedną historię o przygodach Martina Riggsa i Rogera Murtaugha.Jeszcze w 2008 roku pojawiła się plotka, że Shane Black , scenarzysta "jedynki", napisał jeszcze jedną historię o dwójce bohaterów i chciał namówić kolegów na realizację jeszcze jednej, finałowej odsłony serii. O szansach na realizację piątej części ostatnio mówiło się jeszcze w 2017 roku. W lutym 2018 roku Donner powiedział jednak, że projekt nie dojdzie do skutku ze względu na "prawników studia Warner Bros.", których "negocjacje przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego". Dan Lin , jeden z producentów serii, zdradził jednak ostatnio, że podejmowane są kroki, by nakręcić nowy film z cyklu:Co ciekawe, z komentarza Lina wynika, że scenariusz filmu nie jest gotowy. Czy oznacza to, że wspomniany tekst Blacka trafił do kosza? A może czekają go poprawki?W 2018 Donner mówił, że planowana wówczas "piątka" miała nazywać sięi była "bardzo mroczna".Myślicie, że jest szansa, by film powstał? I czy chcielibyście go zobaczyć?