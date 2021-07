TOP 5: Richard Donner - najlepsze filmy twórcy "Zabójczej broni"

Swego czasu Andrzej Sapkowski zdradził, że " Zaklęta w sokoła " (1985) to jeden z zaledwie czterech filmów fantasy, które ceni. Sapkowskiego łatwo nie lubić, nawet będą jego fanem - łatwiej lubić nieco zapomniany film Richarda Donnera . Historia drobnego złodziejaszka towarzyszącego parze objętych klątwą kochanków to tyleż wartkie kino przygodowe, co chwytający za serce romans. Magia filmu tkwi w bezbłędnie sfunkcjonalizowanej charyzmie i emploi aktorów: Matthew Broderick jest tu wdzięcznym porte parole maluczkiego widza rozdartego między posągowymi Rutgerem Hauerem Donner filmuje ich z odpowiednią emfazą, do tego osadza historię w pięknie dobranych lokacjach i snuje swoją opowieść niczym pierwszorzędny bajarz. A czymże jest hollywoodzkie kino, jeśli nie skarbnicą współczesnych baśni? Czasem udają się tak, jak ta.