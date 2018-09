BIULETYN: "The Boys", Arrowverse, sequel "Alienisty"

Amazon zaprezentował plakat. Jest on inspirowany okładką komiksu, którego serial jest ekranizacją. [za: Collider] Paul Greengrass otrzymają honorowe nagrody przyznawane w ramach Gotham Awards . Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada. [za: Deadline] Malcolm D. Lee został wybrany przez Universal Pictures na stanowisko reżysera hip-hopowej komedii. Będzie to historia starzejącego się rapera, który próbuje skrzyknąć dawną ekipę i przypomnieć światu, że kiedyś byli królami hip-hopu. [za: The Hollywood Reporter] Al Madrigal zagra u boku Bena Afflecka w dramacie. Jest to historia byłej gwiazdy koszykówki, która traci rodzinę przez nałóg alkoholowy. Próbuje odzyskać duszę i zapewnić sobie zbawienie zostając trenerem koszykarskiej drużyny w jego dawnym liceum. [za: Deadline]Stacja CW zaprezentowała plakat i tytuł tegorocznego crossoveru serialu. [za: Collider]Biblioteka Kongresu uruchamia stronę, na której będą za darmo prezentowane filmy znajdujące się w jej archiwach. Początkowo dostępnych będzie 281 pozycji, wśród których będą filmy fabularne, dokumenty, reportaże i materiały z kronik filmowych. [za: Deadline] Richard Donner pozwał Millennium Films. Twierdzi, że firma jest mu winna 775 353 dol. za filmz 2006 roku. Donner miał zapisane w kontrakcie otrzymanie kwoty równej 7,5% wpływów filmu z amerykańskich kin. Prawnicy reżysera przez wiele miesięcy próbowali uzyskać od Millennium wyliczenia, ale firma ciągle ich zbywała. W końcu Donner zdobył dokumenty, które Warner Bros. (odpowiedzialne za dystrybucjęw USA) przesłało do innej firmy, w których wyszczególnione było, że Donnerowi nie wypłacono wskazanej kwoty. [za: Variety] Frank Pugliese został wybrany na prowadzącego serial TNT. Będzie to ekranizacja powieść Caleba Carra wydanej w Polsce pod tytułem "Anioł ciemności". Książka była kontynuacją, który już został. W 1897 roku Stany Zjednoczone stoją na krawędzi wojny z Hiszpanią. Tymczasem w Nowym Jorku nieznana kobieta uprowadza dziecko sekretarza hiszpańskiego konsula. Początkowo wydaje się, że to polityczna prowokacja. Niestety, wkrótce wychodzi na jaw, iż córka dyplomaty nie jest jedyną ofiarą. Mnożą się przypadki okrutnych śmierci dzieci. Ludzi ogarnia przerażenie, a sprawa zatacza coraz szersze kręgi... [za: Variety]