Najlepsze filmy o policji. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Policjanci z warszawskiego Wydziału Zabójstw nawiązują kontakt z Worem ( Ryszard Filipski ), który w świecie przestępców pełni rolę "sędziego". W warszawskim półświatku działa Said ( Waldemar Walisiak ), odpowiedzialny za liczne porwania i morderstwa ormiańskich handlarzy. Said ukrywa się za granicą. Wor chce go wyeliminować rękami warszawskich policjantów. Do tego celu wybiera oficera Wydziału Zabójstw Despero ( Marcin Dorociński ), któremu wystawia córkę Saida – Dżemmę ( Weronika Rosati ). Jedna noc niespodziewanie przeradza się w romans... Zwabiony Said wraca do Warszawy.