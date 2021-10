Ridley Scott: Serial "Obcy" nigdy nie będzie tak dobry jak oryginał

O tym, że w przygotowaniu jest serialowa wersja " Obcego ", informujemy Was od kilku miesięcy. Wiemy o nim jak na razie tyle, że jego scenariusz na zlecenie stacji FX pisze Noah Hawley (" Legion ", " Fargo "), nie będzie w nim Ripley, fabuła opowie o nierównościach społecznych i co najważniejsze – serial odetnie się od swoich "klaustrofobicznych" – jak je nazwał sam Hawley – korzeni. Jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie? Ridley Scott pośpieszył z odpowiedzią. Otóż jego zdaniem serial " Alien " nigdy nie dorówna oryginałowi. "Cokolwiek wymyślą, to nigdy nie będzie tak dobre jak pierwszy film. Takie jest moje zdanie" – powiedział.Jeszcze w zeszłym roku Scott zapytany przez Forbes o plany rozwijania uniwersum " Obcego " odpowiedział, że prace nad kolejnym filmem już trwają, ale fabuła nie będzie związana ani z " Prometeuszem ", ani z " Przymierzem ". Do tej pory nie potwierdzono jednak rozpoczęcia produkcji.Przypomnijmy – tegoroczna jesień to najgorętszy okres w karierze Scotta od bardzo dawna – jego " Ostatni pojedynek " trafi do kin już w ten piątek 15 października, a " Dom Gucci " zadebiutuje 26 listopada.