Rosja kontra deweloper gry "World of Tanks". Poszło o Ukrainę

"World of Tanks" wspiera Ukrainę? Rosja idzie na wojnę z twórcami gry

Lesta i Wargaming to firmy odpowiedzialne za jedną z najbardziej znanych militarnych gier wideoKiedy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, Wargaming zawiesiło całą swoją działalność na terenie Rosji i Białorusi. Działania dotyczące obsługi serwerów i dalszego funkcjonowania gier na tym terenie miała zajmować się właśnie spółka Lesta Studios, od którego formalnie Wargaming się całkowicie odcięło.pojawiały się elementy wspierające Ukrainę, które gracze mogli kupować. Wpływy ze sprzedaży były przekazywane m.in. na sfinansowanie ambulansów polowych.To stało się jednym z pretekstów ze strony władz rosyjskich do rozpoczęcia sądowej batalii z szefami tych spółek. Oskarżenia o działalność ekstremistyczną padają również na podstawie różnych doniesień medialnych o tym, jak to ukraińscy żołnierze grają wna froncie rosyjskim.Aktywa Lesta Studio zostały zamrożone na wniosek Prokuratury Generalnej. Teraz domaga się ona od sądu zatwierdzenia przejęcia 100% akcji spółek wchodzących w skład Lesta Studios przez państwo. Prokuratura domaga się również zamknięcia stowarzyszenia, którego członkami są Kisły i Chatażajew.