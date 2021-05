Rupert Evans głową rodu Bridgertonów

Prace nad drugim sezonem przebojowego serialu " Bridgertonowie " już trwają, ale nie oznacza to, że obsada została skompletowana. Właśnie dowiedzieliśmy się, że nowym nabytkiem będzie Rupert Evans (" Charmed ").Aktor wcieli się w postać nieżyjącej głowy rodu Bridgertonów Edmunda. A to oznacza, że czekają nas retrospekcje, dzięki którym poznamy historię jego wielkiej miłości i jakim był ojcem dla ósemki rodzeństwa. Rzuci też światło na charakter Anthony'ego, który jest głównym bohaterem drugiego sezonu. Śmierć Edmunda w wyniku wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu przez pszczołę odcisnęła bowiem głębokie piętno na dziedzicu rodu.Na razie nie ma informacji, czy w serialu pojawi się młoda Violet. Obecność Edmunda sugeruje jednak, że jest to wielce prawdopodobne.