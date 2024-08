Yerin Ha zagra kluczową postać w 4. sezonie "Bridgertonów". Jaką propozycję złoży jej dżentelmen?

Jonathan Bailey potwierdza: powróci w czwartym sezonie "Bridgertonów"

Yerin Ha dołącza do obsady czwartego sezonu "Bridgertonów". Kogo zagra?

Co wydarzyło się w trzecim sezonie "Bridgertonów"? Zobacz zwiastun

Wicehrabia Anthony Bridgerton jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Wcielający się w tę rolę Jonathan Bailey potwierdził, że powróci w czwartym sezonie serialu. Nie będzie jednak grał pierwszych skrzypiec. Podobnie jak w trzecim sezonie ma pojawić się w kilku kluczowych scenach.Aktor powiedział, że w swoim grafiku ma zarezerwowane kilka tygodni na zdjęcia i już nie może się doczekać, kiedy przeczyta scenariusz. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. widowisko sci-fi "Jurassic World Rebirth" oraz dwuczęściowy musical fantasy " Wicked ". Yerin Ha , najlepiej znana z roli Kwan Ha w serialu " Halo ", dołączyła do obsady czwartego sezonu " Bridgertonów ". Aktorka wcieli się w Sophie Beckett, sympatię granego przez Luke'a Thompsona Benedicta Bridgertona.Książka została wydana w Polsce nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka. W oficjalnym opisie czytamy:Trzeci sezon " Bridgertonów " został podzielony na dwie części. Pierwsza trafiła na Netflix 16 maja tego roku. Druga zadebiutowała 13 czerwca. Przypominamy zwiastun:Penelope Featherington ( Nicola Coughlan ) w końcu przestała się durzyć w Colinie Bridgertonie ( Luke Newton ) po tym, jak usłyszała jego pogardliwe słowa na swój temat w ostatnim sezonie. Zdecydowała jednak, że czas wyjść za mąż, najlepiej za kogoś, kto zapewni jej wystarczającą niezależność, aby mogła nadal prowadzić podwójne życie jako Lady Whistledown z dala od matki i sióstr. Jednak nieśmiałe próby zaistnienia na rynku małżeńskim kończą się dla Penelope spektakularnym niepowodzeniem. Tymczasem Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą zuchwałości. Gdy uświadamia sobie, że Penelope – jedyna osoba, która zawsze go akceptowała takim, jaki jest – traktuje go chłodno, czuje się rozczarowany. Pragnąc odzyskać jej przyjaźń, proponuje Penelope, że pomoże jej pokonać nieśmiałość i znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego rady zaczynają przynosić zaskakująco dobre rezultaty, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie. Sprawy komplikuje kłótnia Penelope z Eloise ( Claudia Jessie ), która znajduje nową przyjaciółkę w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Poza tym Penelope coraz częściej pojawia się na salonach, co sprawia, że dużo trudniej jest jej utrzymać alter ego Lady Whistledown w tajemnicy.