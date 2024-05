Netflix: polski Top 10 tygodnia – kto wygrał w walce "Atlas" vs "Kleks"?

Ed ma pieniądze – całe 100 milionów – piękną ukochaną i głowę na karku. A więc wszystko, by osiągnąć sukces! Ale przy okazji ma też kilka problemów. Po pierwsze, pieniądze ukradł, przez co kolejny rok ma spędzić w więzieniu. Po drugie, narzeczonej wmówił, że wyjeżdża służbowo do Nowego Jorku... Tak wygląda punkt wyjścia zwariowanej komedii, która stara się odpowiedzieć na postawione na początku filmu pytanie – jak ukraść 100 milionów i przetrwać? To będzie jazda bez trzymanki!