Rusza druga edycja konkursu o nagrodę im. Jagody Murczyńskiej

JAGODA MURCZYŃSKA

Ilość zgłoszeń na pierwszą edycję Konkursu oraz ich jakość jednoznacznie udowodniły, że inicjatywa trafiła w istotną lukę w polskiej przestrzeni filmoznawczej. Osoby interesujące się kinem Azji i zaczynające swoją przygodę z branżą, po raz pierwszy mogły skonfrontować swoje umiejętności w specjalnie do tego stworzonej przestrzeni.Zwyciężczyni Konkursu, Magda Nieświec, autorka pracy "Kolektywna i indywidualna pamięć w kambodżańskim kinie dokumentalnym Rithy'ego Panha", została zaproszona na koreański festiwal w Jeonju w Korei Południowej w maju 2025 roku.Nie możemy się doczekać tegorocznych prac!(1982-2022) była filmoznawczynią i kulturoznawczynią, a także współtwórczynią i programerką Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Przez lata odpowiadała za selekcję na Festiwalu, konsekwentnie sprowadzając do Polski filmy, które były odbiciem jej wrażliwości i pasji. Głównymi obszarami jej zainteresowań było kino Azji Południowo-Wschodniej, przede wszystkim to tworzone przez kobiety, a także teoria i praktyka kostiumu filmowego.Jagoda również dużo pisała, a jej teksty o kinie Azji stały się punktem odniesienia dla innych. Jej krytycznofilmowe spojrzenie charakteryzowało się wnikliwością wobec kulturowych niuansów i empatią wobec bohaterów i bohaterek cierpiących z powodu przemocy, wykluczenia i nierówności społecznych. Była niezrównana w dostrzeganiu znaczeń zawartych w filmowych obrazach natury i codziennych rytuałów.Chcąc uhonorować pamięć Jagody i jednocześnie kontynuować jej misję popularyzacji filmu azjatyckiego w Polsce, założyciele Fundacji Jagody Murczyńskiej oraz Fundacja Sztuki Arteria, organizator Pięciu Smaków, ponownie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie skierowanym do osób piszących o kinie Azji.Zadaniem konkursowym jest przesłanie na adresniepublikowanego nigdzie wcześniej eseju o tematyce dotyczącej współczesnego (po roku 2000) kina Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej. Objętość tekstu powinna wynieść od 10 do 15 tysięcy znaków ze spacjami. Do tekstu należy dołączyć krótki życiorys.Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.Nadesłane teksty zostaną ocenione przez Jury, w którego skład wejdą osoby specjalizujące się w filmoznawstwie i krytyce filmowej, a także kulturze Azji Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej.Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 20 października, a wręczenie nagród odbędzie się podczas 19. edycji Festiwalu Pięć Smaków, przed uroczystym seansem dedykowanym pamięci Jagody.NAGRODYNagrodą główną konkursu będzie wyjazd laureatki/laureata na międzynarodowy festiwal filmowy odbywający się w kraju azjatyckim w 2025 roku, a nagrodą drugą - na festiwal filmów azjatyckich odbywający się w Europie. Organizatorzy konkursu sfinansują przelot, hotel i akredytację osób nagrodzonych.Laureat/laureatka nagrody głównej otrzyma również statuetkę projektu artystki wizualnej i montażystki Laury Paweli.Autorzy prac dodatkowo wyróżnionych przez Jury otrzymają karnet 19. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków.Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w papierowym wydaniu i na stronach kwartalnika "Ekrany", będącego partnerem medialnym konkursu, oraz na stronach Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków.Uczestnictwo w konkursie jest równoważne z akceptacją regulaminu:Regulamin Konkursu im. Jagody Murczyńskiej