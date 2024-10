Są powody do uśmiechu? Recenzujemy "Uśmiechnij się 2"

Bez powodów do uśmiechu (recenzja filmu "Uśmiechnij się 2", reż. Parker Finn)

"Jeśli Laura Palmer mogła pracować w klubie dla dżentelmenów i domu towarowym Horne'a, utrzymywać relacje z przyjaciółką i dwoma chłopakami oraz prowadzić program Meals on Wheels, jednocześnie ucząc się w liceum, ty dasz radę przetrwać dzień" – głosi popularny mem. Życie Skye Riley ( Naomi Scott ), bohaterki " Uśmiechnij się 2 ", wydaje się równie skomplikowane. Młoda wokalistka, której kariera załamała się po tragicznym wypadku, przygotowuje się do wielkiego powrotu na scenę. Mimo że bardzo się stara, scenarzysta i reżyser Parker Finn nie ma dla niej litości. Gdy na jej drodze staje znany z pierwszej części hitu demon, szybko zaczynamy rozumieć, że w jej przypadku bardziej adekwatny jest inny obrazek:Już rozumiem, przez co przechodziła Britney w 2007 roku".Postać Skye jak w soczewce skupia w sobie wszystko, czego symbolem w zbiorowej świadomości stała się księżniczka popu. Choć dosłownie wyśpiewuje swój ból ("Doktorze, daj mi nowy mózg…") i otwarcie mówi, że nie radzi sobie z presją, nikt jej nie słucha. Matka-managerka ( Rosemarie DeWitt ) bardziej niż dobrobytem córki przejmuje się dobrym samopoczuciem właściciela wytwórni ( Raúl Castillo ) i karami, jakie musiałaby zapłacić za zerwane kontrakty. Asystent ( Miles Gutierrez-Riley ) zachowuje profesjonalny dystans. Fani ze łzami w oczach opowiadają o wpływie, jaki wywarła na nich jej muzyka, i ustawiają się do wspólnego selfie. W otoczeniu bohaterki nie ma właściwie nikogo, kogo mogłaby nazwać przyjacielem. Nic dziwnego, że stanowi ona łakomy kąsek dla demona, który najpierw zabawia się swoimi ofiarami, doprowadzając je na skraj szaleństwa, a następnie zmusza do popełnienia samobójstwa – w makabryczny sposób i z szerokim uśmiechem na ustach.O ile pierwsza część zgrabnie operowała gatunkowymi kliszami, o tyle druga wciąż próbuje się nimi bawić – ale bez polotu. Twórcy najwyraźniej uznali, że reguły stworzonego przez nich świata nie potrzebują rozwinięcia, a jedynie wynikającego z prawa sequela wzmocnienia – co objawia się bardziej szokującymi scenami przemocy. Z drugiej strony chyba wzięli sobie do serca tytuł swojego dzieła, bo mroczny klimat starają się tonować humorem. Tym samym przytłaczająca opowieść o mechanizmach powstawania traumy została zmieniona w konwencjonalny horror o zabójczym łańcuszku. Tracąca kontakt z rzeczywistością bohaterka prowadzi nas oddo, nie potrafi jednak wybudzić się z koszmarnego snu, w jaki zmienia się jej życie. I choć podejmuje nierówną walkę z prześladującymi ją siłami zła, znajomość oryginału (lub schematów narracyjnych) pozwala widzowi łatwo przewidzieć efekty jej zmagań.Światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley ( Naomi Scott ), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.