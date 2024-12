Uśmiech nie zejdzie z twarzy! Trzecia część "Uśmiechnij się" w przygotowaniu

Zdjęcia do "Uśmiechnij się 3" ruszą w przyszłym roku

Zobacz zwiastun filmu "Uśmiechnij się 2"





Decyzja o realizacji trzeciej części nie była dla studia Paramount specjalnie trudna. Pierwsza część przy 17 milionach budżetu zarobiła na całym świecie 217 milionów dolarów. Sequel, który na ekranach polskich kin ukazał się niecałe dwa miesiące temu, nie był wiele gorszy. Kosztując 28 milionów dolarów zarobił dotąd 137 milionów. W świecie współczesnego horroru to naprawdę imponujące wyniki, a biorąc od uwagę niskie koszty produkcji, uposażenia gwiazd i promocji, czysty zysk dla studia jest jeszcze bardziej okazały. Po tylu latach stare filmowa maksyma dalej się sprawdza - kina ratują bajki i horrory.Na ten moment nic nie wiadomo na temat fabuły czy ewentualnych roszad castingowych w "Uśmiechnij się 3" - fani serii dobrze wiedzą, że będą one konieczne. Jedyną potwierdzoną informacją jest ta, że za reżyserię oraz scenariusz odpowiadał będzie twórca pierwszej i drugiej części Parker Finn Finn , który (jak informowaliśmy niedawno) stanie także za kamerą remake'u " Opętania Andrzeja Żuławskiego . W nadchodzącym filmie główną rolę zagrać ma Robert Pattinson , a o prawa do realizacji walczyły największe amerykańskie koncerny produkcyjne, na czele z A24, Neflixem, Sony czy Warner Bros.Tę licytację wygrała lojalność. Producentem "Opętania" zostanie Paramount, z którym Finn nie tylko nakręcił dwie części " Uśmiechnij się ", ale które też wychowało go jako twórcę i obdarzyło wielkim zaufaniem na wczesnym etapie kariery. Przed realizacją pierwszej części uśmiechniętej sagi, reżyser zrobił tylko dwa skromne filmy krótkometrażowe. Sukces na planie cieszącej się popularnością serii wywindował jego nazwisko do jednych z ciekawszych głosów młodego pokolenia grozy.Przypomnijmy, że w " Uśmiechnij się 2 " światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley ( Naomi Scott ), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.