Jakie są szanse na powrót "Breaking Bad"? Vince Gilligan o A.I. i swoim nowym serialu z Rheą Seehorn

O czym opowie nowy serial twórcy "Breaking Bad"?

Getty Images © Jamie McCarthy



O nowym serialu Gilligana nie wiadomo wiele, poza tym, żeHollywoodzki strajk scenarzystów opóźnił pracę nad projektem, ale twórca zapowiada, że właśnie wraca do pracy., zdradził Gilligan dodał Gilligan , podsumował scenarzysta.Zdjęcia rusza zimą w Albequerque.Jak w świetle strajku scenarzystów Gilligan widzi kwestię sztucznej inteligencji? Czy A.I. zabierze pracę twórcom?, twierdzi Gilligan Gilligan zdradził też swój stosunek do dziedzictwa " Breaking Bad ". Czy jest szansa, że kiedyś jeszcze wróci do tego świata?, przyznał Gilligan