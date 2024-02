"Mam parę uwag" #80: "Anatomia upadku" - winna, niewinna czy nieważne?

"Mam parę uwag" - rozmawiamy o filmie "Anatomia upadku"





"Anatomia upadku" - zwiastun

"Mam parę uwag" - posłuchajcie wszystkich odcinków podcastu

Czy to zasłużona Złota Palma na festiwalu w Cannes? W jaki sposób reżyserka wykorzystuje formułę dramatu sądowego? Czy film jest przewrotnym lustrem dla widzowskich poglądów? Kto zagrał lepszą rolę: Sandra Hüller czy pies Messi? I wreszcie: zabiła czy nie zabiła? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.Zapraszamy do słuchania:Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify Tu znajdziecie poprzednie odcinki "Mam parę uwag":79) "Dobrzy nieznajomi" ( TUTAJ 78) "Obsesja" ( TUTAJ 77) "Kos" ( TUTAJ 76) "Biedne istoty" ( TUTAJ 75) "Saltburn" i "Maestro" ( TUTAJ 74) "Detektyw", sezon 1. ( TUTAJ 73) "Napoleon" ( TUTAJ 72) Trylogia "Obcy" ( TUTAJ 71) "Zabójca" ( TUTAJ 70) "Czas krwawego księżyca" ( TUTAJ 69) "Oczy szeroko zamknięte" ( TUTAJ 68) "Gorączka" ( TUTAJ 67) "Mad Max: Na drodze gniewu" ( TUTAJ 66) "The Bear" (sezon 1. i 2.) ( TUTAJ 65) "Barbie" ( TUTAJ 64) "Oppenheimer" ( TUTAJ 63) "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" ( TUTAJ 62) "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" ( TUTAJ 61) "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / "Flash" ( TUTAJ 60) Seria "Indiana Jones" (1981-2008) ( TUTAJ 59) "Sukcesja", sezon 4. ( TUTAJ 58) "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" ( TUTAJ 57) "Bo się boi" ( TUTAJ 56) "Na zachodzie bez zmian", "W trójkącie", "Aftersun", "Blisko" ( TUTAJ 55) "John Wick 4" ( TUTAJ 54) "Tár" ( TUTAJ 53) "Ant-Man i Osa: Kwantomania" ( TUTAJ 52) "Wieloryb" i Darren Aronofsky ( TUTAJ 51) "Podejrzana" ( TUTAJ 50) "Duchy Inisherin" ( TUTAJ 49) "Fabelmanowie" ( TUTAJ 48) "Glass Onion: Film z serii "Na noże"" ( TUTAJ 47) "Avatar: Istota wody" ( TUTAJ 46) "Do ostatniej kości" ( TUTAJ 45) "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" ( TUTAJ 44) "Ród smoka" ( TUTAJ 43) "Mulholland Drive" ( TUTAJ 42) "Blondynka" i "Nie martw się, kochanie" ( TUTAJ 41) "Vortex" i Gaspar Noé ( TUTAJ 40) "Władca Pierścieni" część 2 ( TUTAJ 39) "Władca Pierścieni", część 1 ( TUTAJ 38) "Nie!" i Jordan Peele ( TUTAJ 37) "Zbrodnie przyszłości" i David Cronenberg ( TUTAJ 36) "Thor: Miłość i grom" ( TUTAJ 35) "WandaVision" i "Loki" ( TUTAJ 34) "Men" i Alex Garland ( TUTAJ 33) "Top Gun: Maverick" ( TUTAJ 32) Seria "Mission: Impossible" ( TUTAJ 31) "Doktor Strange w multiwersum obłędu" ( TUTAJ 30) "Wiking" ( TUTAJ 29) "Wszystko wszędzie naraz" ( TUTAJ 28) "To nie wypanda" ( TUTAJ 27) "Batman" ( TUTAJ 26) Batman, część 2 ( TUTAJ 25) Batman, część 1 ( TUTAJ 24) "C'mon C'mon" ( TUTAJ 23) "Psie Pazury" ( TUTAJ 22) "Licorice Pizza" ( TUTAJ 21) "Spider-Man: Bez drogi do domu" ( TUTAJ 20) "Blade Runner 2049" ( TUTAJ 19) "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci" ( TUTAJ 18) "Kurier Francuski" ( TUTAJ 17) "Eternals" ( TUTAJ 16) "Diuna" ( TUTAJ 15) "Sukcesja" ( TUTAJ 14) "Joker" ( TUTAJ 13) "Tenet" ( TUTAJ 12) "Suicide Squad" ( TUTAJ 11) "Midsommar" ( TUTAJ 10) "Czarna Wdowa" ( TUTAJ 9) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 2 ( TUTAJ 8) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 1 ( TUTAJ 7) "Nomadland" ( TUTAJ 6) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza II ( TUTAJ 5) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza I ( TUTAJ 4) "Pewnego razu... w Hollywood" ( TUTAJ 3) "Ostatni Jedi" ( TUTAJ 2) "Mank" ( TUTAJ ),1) "Obiecująca. Młoda. Kobieta" ( TUTAJ