Willem Dafoe w "Soku z żuka 2"! Wiemy, kogo zagra

Willem Dafoe ujawnia, kogo zagra w "Soku z żuka 2"

Co wiemy o filmie "Sok z żuka 2"?

Zwiastun filmu "Sok z żuka"

Podczas jednego z wywiadów promujących najnowszy film Yorgosa Lanthimosa Biedne istoty " Dafoe opowiedział o swojej roli w sequelu " Soku z żuka ". Otóż wcieli się w detektywa w zaświatach:– powiedział.Zdjęcia do drugiej części "Soku z żuka" zostały przerwane przez strajk w Hollywood. Po jego zakończeniu twórcom zajęło zaledwie dwa dni, by je dokończyć. Materiał jest już więc gotowy. Catherine O’Hara powrócą do ról, w które wcielili się 35 lat temu. Nowymi nabytkami są: Jenna Ortega Szczegóły fabuływciąż nie zostały ujawnione. Wiemy jednak, że