Tom Hiddleston jako legendarny himalaista Sir Edmund Hillary

Jak zdobywano Mount Everest?

Getty Images © Jeff Kravitz



Zwiastun dokumenty Peedom "Rzeka", w którym narratorem był Willem Dafoe

Dla osób interesujących się himalaizmem, tytuł filmu będzie oczywisty. To imię szerpy Tenzinga Norgaya, który poprowadził Nowozelandczyka Edmunda Hillary'ego na szczyt Mount Everest 29 maja 1953 roku. Oficjalnie są pierwszymi ludźmi, którym ta sztuka się udała.Odtwórca tytułowej roli nie został jeszcze znaleziony.. Z kolei, który był liderem ekspedycji.Za film odpowiada Jennifer Peedom , która jest blisko związana ze wspólnotą szerpów od czasu nagradzanego dokumentuScenariusz przygotował Luke Davies . Ma on na swoim koncie teksty do takich filmów jak " Lion. Droga do domu " i " Nowiny ze świata ".