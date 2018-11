Sataniści pozywają producentów "Chilling Adventures of Sabrina"

The Satanic Temple, kościół satanistyczny z Salem w stanie Massachusetts, pozywa producentów nowego serialu Netfliksa,. Kością niezgody jest figura Baphometa.Chodzi o pomnik, jaki kościół wzniósł w 2015 roku w Michigan. W netfliksowym serialu pojawia się uderzająco podobna do niego rzeźba - stoi ona w szkole czarownictwa, do której uczęszcza główna bohaterka. Przedstawicielom The Satanic Temple nie podoba się jednak kontekst, w jakim zaprezentowano posąg. W ich pozwie padają oskarżenia o naruszenie praw autorskich oraz szkalowanie bóstwa., czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez The Satanic Church. Oto fragment złożonej w sądzie skargi:Przedstawiciele kościoła twierdzą, że ich pomnik "ma promować wartości rodem z 1. poprawki: rozdział państwa i kościoła oraz równouprawnienie".W charakterze zadośćuczynienia kościół żąda nie tylko pieniędzy, ale i zaprzestania dalszej dystrybucji serialu.