Trzeci sezon "Chilling Adventures of Sabrina" już niedługo

Serwis Netflix ujawnił datę premiery trzeciego sezonu. Zaznaczcie w kajecikach dzień 24 stycznia.W nowej serii spotkamy Sabrinę sponiewieraną po wydarzeniach poprzedniego sezonu. Choć pokonała Lucyfera, bohaterka nie może żyć ze sobą, wiedząc, że Nick poświęcił się dla niej i cierpi w piekle. Razem z grupą śmiertelnych przyjaciół Sabrina postanawia więc uwolnić go z niewoli wiecznego potępienia. Obalenie władcy piekieł ma jednak swoje reperkusje. Skoro nikt nie siedzi na tronie, Sabrina musi przejąć tytuł królowej, by stawić czoła pretendentowi, przystojnemu księciu Calibanie. Tymczasem w Greendale pojawiają się członkowie pogańskiego kultu chcący przywrócić do życia pradawne zło...Scenarzystą jest po raz kolejny Roberto Aguirre-Sacasa , a w roli głównej zobaczymy oczywiście Kiernan Shipkę