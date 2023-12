Najlepsze seriale o magii: Netflix, HBO, Disney+ i Amazon. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Produkcja Apple TV+ " Schmigadoon! " to propozycja dla fanów musicali. Główni bohaterowie serialu, Josh ( Keegan-Michael Key ) i Melissa ( Cecily Strong ), nie mają najlepszego czasu w swoim związku. Początkiem zmiany w ich życiu ma być wspólna piesza wycieczka. Będzie to jednak początek ich problemów. Gdy przybywają do tytułowego miasteczka, okazuje się, że zostali w nim uwięzieni. Ze wzorowanej na musicalach złotego okresu Hollywood wioski nie da się uciec, dopóki oboje nie znajdą swojej prawdziwej miłości. Zwariowany pomysł spłaca się tu z nawiązką, oferując coś, na co nie odważyło się wiele współczesnych seriali - całkowicie oryginalne podejście do ogranego tematu i starego gatunku. W dotychczas ostatnim z dwóch sezonów konwencja nieco się zmienia i ewoluuje, a nasi bohaterowie przenoszą się do świata rodem z musicali lat 70. i 80. W pozostałych rolach: Fred Armisen Alan Cumming czy Ariana DeBose