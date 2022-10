Najlepsze seriale o czarownicach. Top 10 seriali, które warto zobaczyć

Hokus pokus, czary mary. Oto najlepsze seriale o czarownicach



10 Tajemny krąg The Secret Circle 2011 - 2012 45 min. 7,1 20 096 ocen społeczności 11 692 chce zobaczyć Fantasy Horror Melodramat Britt Robertson Thomas Dekker Nasz ranking prezentujący najlepsze seriale o czarownicach zaczyna się od ekranizacji cyklu powieści pióra L.J. Smith. " Tajemny krąg " ("The Secret Circle") to historia szesnastoletniej Cassie ( Britt Robertson ), która po tragicznej śmierci matki przeprowadza się do mieszkającej w małym miasteczku babci. Wkrótce bohaterka odkrywa, że jest czarownicą. Wraz z nowymi znajomymi, którzy również posiadają magiczne zdolności, Cassie postanawia stworzyć tytułowy krąg. Ma on pozwolić nastolatkom kontrolować swoją moc. Młodzi czarownicy i czarownice nie wiedzą jednak, że grozi im niebezpieczeństwo ze strony sił ciemności.

8 Sabrina, nastoletnia czarownica Sabrina, the Teenage Witch 1996 - 2003 22 min. 6,3 32 693 oceny społeczności 1 634 chce zobaczyć Familijny Fantasy Komedia Melissa Joan Hart Caroline Rhea Nastoletnia czarownica Sabrina pojawi się w tym rankingu aż dwa razy. Najpierw w wersji lekkiej, komediowej, przeznaczonej dla całej rodziny. Główna bohaterka (doskonała Melissa Joan Hart ) to wychowywana przez ciotki zwyczajna nastolatka, która w dniu szesnastych urodzin dowiaduje się, że jest wiedźmą. Od tej pory życie dziewczyny zmienia się nie do poznania. Sabrina wykorzystuje czary zarówno w codziennym życiu (przy pomocy magii chce chociażby zemścić się na znienawidzonych koleżankach z liceum) jak i sprawach wagi ciężkiej (np. ratowania ludzkości). W każdym liczącym niecałe pół godziny odcinku twórcy z humorem opowiada zarówno o problemach okresu dojrzewania jak i przygodach w uniwersum czarownic i czarodziei. Niekwestionowaną gwiazdą numer jeden " Sabriny " jest oczywiście Salem - sarkastyczny czarnoksiężnik zamieniony w kota za karę po tym, jak próbował przejąć władzę nad światem.

1 The Originals 2013 - 2018 45 min. 7,9 43 043 oceny społeczności 24 456 chce zobaczyć Dramat Fantasy Horror Joseph Morgan Daniel Gillies Serial " The Originals " to spin-off " Pamiętników wampirów ", megapopularnej produkcji stacji CW. Głównym bohaterem serialem jest Niklaus Mikaelson ( Joseph Morgan ) - obdarzony potężnymi mocami syn czarownicy i wilkołaka, a także członek starożytnego rodu krwiopijców, którzy zbudowali Nowy Orlean. Fabuła serialu startuje w chwili, gdy Niklaus po blisko wieku powraca do rodzinnego miasta. Na miejscu odkrywa, władzę nad okolicą przejął jego dawny protegowany, okrutny Marcel. Mikaelson musi stawić mu czoła i zapobiec w ten sposób wielkiej wojnie wampirów, wilkołaków i czarownic. Oczywiście w serialu musiały znaleźć się także liczne wątki romantyczne - olbrzymie emocje wśród fanów budziła zwłaszcza zmieniająca się z sezonu na sezon skomplikowana relacja między wampirem Elijah a wilkołaczką Hayley. Twórcy oferują widzom również pełną zwrotów akcji fabułę, a także galerię intrygujących, niejednoznacznych bohaterów. Magia małego ekranu w pełnej krasie.

Wybraliśmy już najlepsze filmy o czarownicach , a teraz bierzemy się za seriale. Temat w sam raz przed zbliżającym się Halloween. Jeśli więc z wypiekami na twarzy wkraczaliście w " Tajemny krąg ", a " Chilling Adventures of Sabrina " niezmiennie wzbudzają w Was dreszcz emocji, to zestawienie jest dla Was.Jakie seriale o czarownicach lubicie najbardziej? Której serialowej czarownicy boicie się szczególnie? Który serial o czarownicach z naszej listy polecilibyście znajomym? A może na naszej liście brakuje jakiegoś tytułu? Czekamy na Wasze głosy w komentarzach!Tradycyjnie zachęcamy Was do sprawdzenia naszych poprzednich rakingów. Zobaczcie, jakie tytuły uznaliśmy za najlepsze filmy o magii najlepsze seriale o supermocach , a także warte obejrzenia seriale o syrenach . Udanej lektury!