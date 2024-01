Najlepsze seriale o nastolatkach: Netflix, HBO Max, Disney+ i Prime Video. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Współcześni, brytyjscy Bonnie i Clyde? " The End of the F***ing World " traktuje o losach nastolatków zagubionych na świecie, którzy odnaleźli siebie nawzajem. Serial opowiada o młodym psychopacie, który dla zabawy morduje zwierzęta. Nagle do głowy przychodzi mu inny pomysł - chce zapolować na człowieka. Przypadkiem poznaje jednak zbuntowaną dziewczynę. Wspólnie uciekają z domu i przemierzają brytyjskie pustkowia w poszukiwaniu miejsca dla siebie. Serial to pełna czarnego humoru nieoczywista komedia pełna zwrotów akcji i problemów nastolatków, wspólnych nawet tych niezwykłych i tych bardzo zwykłych, niedoświadczonych przez życie. W głównych bohaterów opowieści wcielają się Alex Lawther