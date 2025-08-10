To się dzieje! Nowa próba adaptacji "Space Invaders"

Od dwóch dekad piszemy na stronach Filmwebu o planach realizacji widowiska na podstawie gry arkadowej "Space Invaders". Do dziś plany te nie zostały zrealizowane. Wygląda jednak na to, że Hollywood gotowe jest do podjęcia nowej próby.
Filmowe "Space Invaders" o krok bliżej! Są scenarzyści "Space Invaders"
trafiło na rynek w 1978 roku. Gra była banalnie prosta w swej konstrukcji i nie miała żadnej fabuły. Polegała po prostu na zestrzeliwaniu kolejnych statków Obcych, którzy z każdym poziomem byli liczniejsi i szybsi.
Prawa do adaptacji posiada należące do Warner Bros. Discovery studio New Line. Jak donosi portal Deadline, wytwórnia właśnie znalazła scenarzystów filmowego "Space Invaders"
. Fabułę przygotują Ben Zazove
i Evan Turner
. Panowie ostatnio pracowali przy komedii platformy Netflix "Teściowie poszukiwani
". Z kolei Amazon zrealizuje z Johnem Ceną
komedię akcji "Officer Exchange".
Nie są to pierwsi scenarzyści zatrudnieni przez New Line przy tym projekcie. Ostatnim wspomnianym był w 2019 Greg Russo
("Mortal Kombat
").
Zwiastun filmu "Teściowie poszukiwani"