Remake "Halo: Combat Evolved" na PlayStation 5! Premiera w przyszłym roku

Jedna z najważniejszych serii gier Xbox w przyszłym roku zawita na PlayStation 5. A wszystko za sprawą remake'u kultowego "Halo: Combat Evolved".

Remake "Halo: Combat Evolved" w przyszłym roku



"Halo: Combat Evolved" to kultowa gra z serii Halo. Debiutowała w 2001 roku. Master Chief staje do walki z kosmitami, którzy są u progu ważnego odkrycia. Bohater wspierany przez grupę żołnierzy zrobi wszystko, by to jego strona przetrwała konflikt.

Remake pod tytułem "Halo: Campaign Evolved" został całkowicie odświeżony z użyciem Unreal Engine 5. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Zagraj w legendarną historię z ulepszoną oprawą graficzną, dopracowanym sterowaniem, trybem współpracy na podzielonym ekranie dla dwóch graczy (tylko na konsolach), możliwością gry online w kooperacji dla maksymalnie czterech osób z funkcją cross-play i wspólnymi postępami, trzema nowymi misjami oraz rozszerzonym arsenałem broni, pojazdów i nowych przeciwników.


Damon Conn, producent wykonawczy, wyjaśnia, dlaczego powstał "Halo: Campaign Evolved":

Chcieliśmy zacząć od miejsca, w którym wszystko się zaczęło – od oryginalnej kampanii, która zdefiniowała "Halo". Rozpoczęcie właśnie tutaj oznacza, że osoby, które nigdy wcześniej nie grały w tę grę, będą mogły zrozumieć historię od samego początku, co pomoże nam wyznaczyć kierunek dla nowych opowieści z uniwersum "Halo". Skupienie się na doświadczeniu kampanii pozwala nam w pełni skoncentrować się na uchwyceniu atmosfery, tonu, emocjonalnego wpływu tego, co sprawiło, że pierwsza kampania była tak wyjątkowa i ikoniczna.

"Halo: Campaign Evolved" będzie miało swoją premierę w 2026 roku. Podobnie jak oryginał będzie dostępny na PC i konsolach Xbox. Po raz pierwszy w historii zagrają w nią także użytkownicy PlayStation 5. Microsoft zapowiada, że gra będzie od dnia premiery dostępna w usługach Game Pass Ultimate i PC Game Pass

Zobacz 13 minut gameplaya gry "Halo: Campaign Evolved"





