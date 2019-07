Autor "Mortal Kombat" wskrzesza plany kinowego "Space Invaders"

Od lat na stronach Filmwebu piszemy o planach realizacji kinowego widowiska na bazie wielkiego hitów automatów do gier. Po raz ostatni było to w 2014 roku i większość z Was zapewne uznało, że projekt trafił do kosza. Nic bardziej mylnego! New Line Cinema wcale z niego nie zrezygnowało, czego dowodem jest zaangażowanie scenarzysty.Studio postawiło na sprawdzoną osobę. Fabułę przygotuje bowiem Greg Russo , autor scenariusza widowiska Warner Bros., do którego zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku. Jako producent zeod 2014 roku związany jest Akiva Goldsman trafiło na rynek w 1978 roku. Gra była banalnie prosta w swej konstrukcji i nie miała żadnej fabuły. Polegała po prostu na zestrzeliwaniu kolejnych statków Obcych, którzy z każdym poziomem byli liczniejsi i szybsi.Warner Bros., do którego należy New Line Cinema, posiada prawa do kinowej wersji gry już od dekady.