Scenarzysta "Cziłały z Beverly Hills" o psie Szatana

Getty Images © Imeh Akpanudosen



Lionsgate zamierza wyprodukować komedię. Autorem scenariusza jest Jeff Bushell ).Bohaterem filmu jest Bub, ulubiony pies Szatana. Kiedy za sprawą zazdrosnego rywala zostaje wyrzucony z Piekła, przypadkowo zostaje przygarnięty przez ojca samotnie wychowującego dwójkę dzieci. Bub ma sporo złych nawyków, ale jego nowej rodzinie to najwyraźniej nie przeszkadza. Pod wpływem ludzi psiak się zmienia i kiedy Szatan zmienia zdanie i chce go odzyskać, Bub odmawia. To zaś sprowadza niebezpieczeństwo na ludzi. Bub będzie musiał stanąć do walki o to, co kocha...Jednym z producentów komedii będzie gwiazda meksykańskiego kina Eugenio Derbez