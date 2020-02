Scenarzysta "Luke'a Cage'a" to nowy biograf Sammy'ego Davisa Jr.

Jedna z wielu planowanych biografii Sammy'ego Davisa Juniora pozyskała właśnie scenarzystę. To odpowiedzialny m.in za serialowe przygody Luke'a Cage'a Charles Murray Film będzie oparty na autobiografii Davisa . Autorami książki są Burt Boyar, sam Davis i jego żona Jane. Sammy Davis Jr. to czarnoskóry piosenkarz, tancerz, multiinstrumentalista, showman i aktor żyjący w latach 1925-1990. Największe sukcesy odnosił w latach 50. i 60. Choć był gwiazdą klubów Las Vegas, przez długi czas musiał znosić upokarzające traktowanie ze strony szefów. Dzięki swej determinacji wywalczył jednak to, że traktowano go na równi z największymi białymi gwiazdami show-biznesu. W kinie wystąpił m.in. w oryginalnymRealizację filmu przez lata opóźniały kłótnie między spadkobiercami artysty. Producentami filmu są Lionel Richie Lorenzo di Bonaventura i Mike Menchel.