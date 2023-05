Schwarzenegger to CAO Netfliksa - Chief Action Officer

Szef akcji Netfliksa promuje serial "Wiedźmin" i widowisko "Tyler Rake 2"

W klipie promocyjnym opróczznalazły się też tytuły, które już są dostępne na platformie Netflix, jak seriali film. Klip przypomina również o nadchodzących premierach takich produkcji jak(trzeci sezon) czyW klipie znalazły się urywki serialu, którego gwiazdą jest Michelle Yeoh . Netflix zaprezentował też nowe zdjęcia z tego serialu:Netflix ogłosił także, że 24 sierpnia na platformie zadebiutuje nowy serial producentki Lauren Schmidt Hissrich . Projekt nosi tytułi jest historią Amerykanki wiodącej spokojne życie w Hiszpanii. Jest mamą, żoną, nauczycielką. Nikt nie podejrzewał jej o to, że jest też niezrównaną maszyną do zabijania. To się zmieni, kiedy w czasie napadu na sklep wkroczy do akcji. Teraz wszyscy będą zadawać sobie jedno pytanie: Kim jest Erin Carter?