Sekcja olimpijska na Pięciu Smakach: gwarancja gorących wrażeń

Sport to nie tylko walka o punkty i medale: pasja pokonywania własnych ograniczeń, pulsujące tętno rywalizacji, uparte dążenie do celu i jasne reguły gry, pozwalające nadać porządek chaotycznej rzeczywistości. Czy to nie brzmi jak doskonały materiał dla kina?

Jesteśmy Molukańczykami

Król fauli

Niebieski narożnik

Puste ręce

Wielkie ogłoszenie programu

Filmy sportowe to nie tylko rejestracja spektakularnych wygranych i dokumentacja drogi na podium. To przede wszystkim portrety zwykłych ludzi, którzy odkrywają magię rywalizacji, którzy dzięki treningom nadają sens swojej egzystencji, którzy w logice sportowych zasad odnajdują życiową harmonię nawet, jeśli złote puchary są daleko poza ich zasięgiem. W sekcji olimpijskiej prezentujemy szerokie i różnorodne oblicza wyczynowych zmagań - od gier zespołowych, będących doskonałym materiałem socjologicznych rozważań, po bardzo indywidualistyczne sporty walki, kształtujące zarówno ciało, jak i ducha.W programie - jak ogłosiliśmy już w sierpniu - znajdzie się koreańska "Wojowniczka" opowiadająca o migrantce z Północy, która w boksie odnajduje sposób na odmianę swojego losu. Pokażemy "Pół kroku" niezwykłą, opartą na faktach historię nastolatków z cieszącej się kiepską sławą dzielnicy Hongkongu, którzy osiągnęli zadziwiający sukces jako drużyna baseballowa. "Jesteśmy mistrzami" będzie z kolei okazją do wejścia w świat koszykówki - i fascynującą historię dwóch utalentowanych braci, którzy trafią do rywalizujących ze sobą zespołów.Jakie jeszcze historie chwycą nas za serca w listopadzie? Zobaczymy kultowy, tragikomiczny film o wrestlingu z wczesnego okresu kariery Kim Jee-woona ("Gra cieni", "Dobry, zły i zakręcony", "Słodko-gorzkie życie"). Na ring trafimy też z bohaterami "Niebieskiego narożnika", jednego z najciekawszych japońskich filmów roku, pokazujący czystą miłość do sportu i bokserów, którzy za skórzanymi rękawicami skrywają spore pokłady wrażliwości i życiowego zagubienia. Szlachetne założenia sztuk walki będziemy zgłębiać również z Mari, młodą kobietą, która po śmierci ojca, słynnego instruktora karate, powraca do rodzinnej tradycji. Nie może też zabraknąć piłki nożnej - razem z młodymi bohaterami inspirującego indonezyjskiego filmu "Jesteśmy Molukańczykami" sprawdzimy, czy na boisku można rozwiązać konflikty o znacznie bardziej ponurym, politycznym charakterze. Cahaya dari Timur: Beta Maluku " ("We Are Moluccans"), reż. Angga Dwimas Sasongko , Indonezja 2014Kiedy na Molukach, we wschodniej Indonezji, wybucha krwawy konflikt religijny, taksówkarz Sani z przerażeniem patrzy, jak giną w nim także dzieci. Postanawia uratować przynajmniej je i zakłada drużynę futbolową, której poświęca coraz więcej czasu i energii. Ale czy młodzi z obu stron barykady będą chcieli kopać piłkę, zamiast walczyć ze sobą na ulicach? Oparta na faktach, niezwykła i inspirująca historia o sile sportu i potrzebie wspólnoty. Banchikwang " ("The Foul King"), Kim Jee-woon , Korea Południowa 2000Dae-ho, nieśmiały urzędnik bankowy, wiedzie monotonną egzystencję, której rytm wybijają kolejne problemy w pracy. W akcie desperacji puka do wrót klubu wrestlingowego, gdzie spotka ludzi, jakich wcześniej nie znał. Ale czy kariera w tym widowiskowym, brutalnym sporcie to na pewno dobry pomysł? Czy Dae-ho zostanie królem ringu, zrewanżuje się przełożonemu i wyzna wreszcie koleżance, że jest w niej zakochany? Gęsta, niepokojąca tragikomedia od mistrza kina koreańskiego ze znakomitym Songiem Kang-ho na początku kariery."Buru" ("Blue"), reż. Keisuke Yoshida , Japonia 2021Boks to nie tylko kariera, ale także pasja i sposób na życie. Urita wychodzi na ring, mimo że przegrywa wszystkie swoje walki. Ogawa to dla odmiany wielki talent, w drodze ku mistrzostwu z łatwością nokautujący kolejnych przeciwników. Dlaczego przyjaciele decydują się na ten sport, poświęcając czas i zdrowie? Reżyser odpowiada na to pytanie w subtelny, słodko-gorzki sposób, pozwalając nam poczuć zapach sali treningowej i emocje towarzyszące byciu pomiędzy narożnikami. "Niebieski narożnik" to świeży, mądry film o potrzebie rywalizacji i wygrywania. Hung sau dou " ("The Empty Hands"), reż. Chapman To , Hongkong 2017Mari wychowywała się z karate od kiedy była mała – jej ojciec prowadził w domu dojo i intensywnie ją trenował. Kiedy stary mistrz umiera, Mari chce szybko zlikwidować salę treningową, by przywrócić mieszkanie do normalnego stanu. Okazuje się, że nie będzie to łatwe – połowę dojo ojciec przepisał swojemu byłemu uczniowi. Stawia on Mari ultimatum, które sprawi, że będzie musiała wrócić na matę. „Puste ręce” to świetnie sfilmowany, nietypowy film sztuk walki z wybitną kreacją Stephy Tang Zapraszamy na otwarte dla wszystkich ogłoszenie pełnego programu 15. edycji Azjatyckiego Festiwalu Pięć Smaków!We wtorek 26.10 o godzinie 16:00 w specjalnym studio na żywo, które gościnnie poprowadzą wspaniałe dziennikarki Katarzyna Borowiecka i Adriana Prodeus, opowiemy o największych hitach festiwalu, ideach stojących za naszymi wyborami, podzielimy się tegorocznymi fascynacjami i tematami, które szczególnie poruszyły nas przy festiwalowej selekcji. Będzie to zarazem inauguracja pięciosmakowego studia, w którym przez cały festiwal będziemy codziennie komentować programowe odkrycia i łączyć się z gośćmi z Azji.Oglądajcie nas na żywo na piecsmakow.pl facebook.com/piecsmakow oraz vod.warszawa.pl Tegoroczne studio festiwalowe realizowane jest we współpracy z VOD Warszawa i Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w tym roku w formule hybrydowej: w warszawskich kinach od 17 do 24 listopada oraz online od 17 do 29 listopada.Karnety na obie formy festiwalu są już dostępne.