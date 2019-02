Seria "Jak wytresować smoka" – gratka dla wielbicieli smoków

Seriastała się inspiracją dla twórców kultowej już animacji o tym samym tytule. Książki opowiadają o przygodach Halibuta Straszliwego Czkawki Trzeciego (dla przyjaciół po prostu Czkawki) oraz jego przyjaciół. Znajdziecie w nich wiele humoru i zabawnych sytuacji, a także historie, których nie znacie z filmu (animacja jest luźno powiązana z serią). Książki te mogą być prawdziwą gratką dla wielbicieli smoków, wikingów oraz dobrej zabawy. Polecamy je dla dzieci w wieku 9+.Na podstawie powieści powstał film. Każdy początkujący wiking musi stawić czoła śmiertelnie groźnemu smokowi, by dowieść swej nieprzeciętnej odwagi. Momencik To ma być jakiś żart?!Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci (dla przyjaciół po prostu Czkawka) nie ma najmniejszej ochoty czegokolwiek udowadniać. Zwłaszcza jeśli ma to związek ze szponami jak brzytwy i paszczami ziejącymi ogniem! Będzie musiał coś wymyślić, żeby poskromić smoka po swojemu, ocalić honor, no i ujść z życiem.Na podstawie powieści powstał film. Uwaga! Nie otwierać tej trumny! Przeklęty będzie ten, kto naruszy spokój doczesnych szczątków Srogobrodego Upiora, największego pirata, jaki kiedykolwiek siał terror na Wyspach Wewnętrznych.Ups! Tak się składa, że Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci jest mistrzem naruszania spokoju... Choć wcale mu się to nie uśmiecha, nie ominą go pirackie pojedynki na miecze, spotkanie z krwiożerczym czaszkowcem (cechy szczególne: zjada wszystko, co napotka), poszukiwanie skarbu Srogobrodego Upiora i odkrycie, co znajduje się w trumnie (i jak bardzo jest martwe). Uff, a to ledwie pierwszy dzień!"– C-c-co się dzieje?– O, nic niezwykłego. Pyskacz wrzeszczy, Smark się popisuje, a poza tym żeglujemy po morzu, w zimnej mgle, chociaż moglibyśmy siedzieć sobie przy ciepłym ognisku"Tak z grubsza wygląda każdy dzień na Pirackim Szkoleniu. Jakby tego było mało, na drodze Czkawki oprócz zabójczych smoków i potworów morskich staną tym razem najwięksi wrogowie wikingów: obrzydli Rzymianie! Gruby Konsul i Chudy Prefekt knują ile wlezie, ale nasz (przyszły) dzielny bohater da im nauczkę."Jestem Żmijak Jadowitek, a moje użądlenie jest równie śmiertelne jak ukąszenie czarnej wdowy. Zanim ta historia się rozpoczęła, zdołałem użądlić jednego z bohaterów. (Mam nadzieję, że nie był to Wasz ulubieniec). I choć on sam jeszcze o tym nie wie, niebawem spadnie na niego klątwa!Jedynym antidotum na żmijakowicę jest Warzywo, Którego Nazwy Nikt Nie Śmie Wymówić, czyli Kartofel. Ale żeby je zdobyć, Czkawka i Kamikazia muszą się zmierzyć z Norbertem Szajbusem i przerażającym Zębaczem Zagładnikiem. Czy wrócą z wyprawy żywi i zdążą uratować przyjaciela?""Smoki Eksterminatory wylęgają się tylko wtedy, gdy ich jaja ogrzeją się w gorących gazach i lawie. I właśnie teraz na Wyspie Lawowych Prostaków budzi się Wulkan. Jego wybuch spowoduje, że ze wszystkich jaj wyklują się Eksterminatory. Na szczęście nie będzie ich dużo, najwyżej jakieś dziewięć tysięcy?!Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci wyrusza na Wyprawę, aby powstrzymać Wybuch. Podążają za nim jego najlepszy przyjaciel Śledzik oraz były Bohater, Okropny Mądrala. Problem w tym, że na wyspie czekają nie tylko olbrzymie smoki i plująca lawą góra. Na Czkawkę czyha również stary wróg, który pragnie zemsty!""Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci chciałby tylko miło spędzić urodziny. Ale jego ojciec, wódz wikingów Słoick Wielgi, ma inne plany. Chce zdobyć bezcenny egzemplarz podręcznika Jak wytresować smoka i zagrać na nosie plemieniu Włamywaczek. Kamikazia wpada na pomysł, by wykraść książkę z Biblioteki Publicznej Zakutych Pał. Świetny plan, co? Wręcz przeciwnie. Zbiorów Biblioteki strzeże bowiem Szkaradny Bibliotekarz z zastępem czterystu strażników uzbrojonych po zęby. Wygląda na to, że Czkawkę czekają niezapomniane urodziny"