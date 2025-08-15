Margot Robbie powróci jako Harley Quinn? James Gunn zdradza, kogo chciałby w swoim uniwersum

Czy Margot Robbie powróci jako Harley Quinn w nowym DC Universe? To pytanie od miesięcy krąży wśród fanów. James Gunn – współszef DC Studios i reżyser "Legionu samobójców" – w końcu udzielił odpowiedzi. Zdradził też, jaka postać jego zdaniem powinna powrócić do uniwersum.
James Gunn o przyszłości Margot Robbie w DCU
Trzeba przyznać, że wypowiedź Gunna w sprawie powrotu Margot Robbie do DCU była ostrożna. Reżyser nowego "Supermana
" w rozmowie z Entertainment Weekly Gunn powiedział bowiem jedynie:
O tym dowiemy się w swoim czasie – co tym bardziej podsyca spekulacje. Margot Robbie
po raz pierwszy wcieliła się w Harley Quinn
w "Legionie samobójców
" w 2016 roku, potem wróciła w "Ptakach Nocy
", a następnie w "The Suicide Squad
" (2021) w reżyserii Gunna
.
Mimo że reżyser tworzy od podstaw nowy DCU, niektóre elementy poprzednich produkcji zostały włączone do kanonu – jak Peacemaker
grany przez Johna Cenę
, który dostał własny serial na HBO. Gunn
chciałby również znaleźć miejsce dla Bloodsporta
, w którego wcielił się Idris Elba
. Zawsze szukam miejsca dla Bloodsporta i staram się to ułożyć. Zobaczymy, co się wydarzy
– powiedział Gunn.
Idris Elba jako Bloodsport
Obecnie Gunn pisze scenariusz nowego filmu z Supermanem. Podkreśla jednak, że nie będzie to bezpośredni sequel produkcji z Davidem Corenswetem
, choć sam Człowiek ze Stali odegra w nim ważną rolę.