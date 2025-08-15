Newsy Filmy Margot Robbie powróci jako Harley Quinn? James Gunn zdradza, kogo chciałby w swoim uniwersum
Margot Robbie powróci jako Harley Quinn? James Gunn zdradza, kogo chciałby w swoim uniwersum

Margot Robbie powróci jako Harley Quinn? James Gunn zdradza, kogo chciałby w swoim uniwersum
Czy Margot Robbie powróci jako Harley Quinn w nowym DC Universe? To pytanie od miesięcy krąży wśród fanów. James Gunn – współszef DC Studios i reżyser "Legionu samobójców" – w końcu udzielił odpowiedzi. Zdradził też, jaka postać jego zdaniem powinna powrócić do uniwersum. 

James Gunn o przyszłości Margot Robbie w DCU



Trzeba przyznać, że wypowiedź Gunna w sprawie powrotu Margot Robbie do DCU była ostrożna. Reżyser nowego "Supermana" w rozmowie z Entertainment Weekly Gunn powiedział bowiem jedynie: 
O tym dowiemy się w swoim czasie – co tym bardziej podsyca spekulacje.

Margot Robbie po raz pierwszy wcieliła się w Harley Quinn w "Legionie samobójców" w 2016 roku, potem wróciła w "Ptakach Nocy", a następnie w "The Suicide Squad" (2021) w reżyserii Gunna.

Mimo że reżyser tworzy od podstaw nowy DCU, niektóre elementy poprzednich produkcji zostały włączone do kanonu – jak Peacemaker grany przez Johna Cenę, który dostał własny serial na HBO. Gunn chciałby również znaleźć miejsce dla Bloodsporta, w którego wcielił się Idris Elba.

Zawsze szukam miejsca dla Bloodsporta i staram się to ułożyć. Zobaczymy, co się wydarzy – powiedział Gunn.

Idris Elba jako Bloodsport
Obecnie Gunn pisze scenariusz nowego filmu z Supermanem. Podkreśla jednak, że nie będzie to bezpośredni sequel produkcji z Davidem Corenswetem, choć sam Człowiek ze Stali odegra w nim ważną rolę.

Margot Robbie w "Ptakach Nocy" jako Harley Quinn – zobacz zwiastun



