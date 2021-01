Serial "Moon Knight" od Marvela zdobył nowych reżyserów

Serial studia Marvel " Moon Knight " przygotowywany dla platformy Disney+ z tygodnia na tydzień nabiera kształtów. Właśnie poinformowano, że wśród reżyserów projektu znaleźli się twórcy filmu " Synchronic " – Justin Benson Aaron Moorhead . Wciąż pełną reżyserską pieczę nad serialem trzyma Mohamed Diab , autor filmu " Zderzenie ".Zgodnie z podany już wcześniej informacjami, o główna rolę w serialu " Moon Knight " stara się Oscar Isaac , który wciąż prowadzi pertraktacje ze studiem.Moon Knight to bohater znany pod nazwiskiem Marc Spector – syn amerykańskiego rabina – który wbrew woli ojca postanawia zostać najemnikiem. Śmiertelnie pobity przez innego najemnika powraca do świata żywych dzięki ingerencji egipskiego boga Chonsu. Cudownie ocalony przywdziewa srebrny kostium i jako zamaskowany superbohater Moon Knight rozpoczyna walkę z przestępcami. Codzienne życie wiedzie pod przybranym nazwiskiem Stevena Granta - milionera i posiadacza ziemskiego. Nie chcąc tracić kontaktu z ludźmi, którym przysiągł pomagać, przemierza ulice miasta również jako taksówkarz Jake Lockley.Autorem scenariusza jest twórca " The Umbrella Academy