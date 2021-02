Serialowe "Gremliny" dostają drugi sezon

HBO Max najwyraźniej bardzo wierzy w sukces serialu " Gremlins: Secrets of the Mogwai ". Platforma zdecydowała się bowiem dać zielone światło produkcji drugiego sezonu, choć serial wciąż czeka na swoją premierę. Gremlins: Secrets of the Mogwai " rozgrywa się w latach 20. ubiegłego wieku w Chinach. Znany z filmu Pan Wing ma tu zaledwie 10 lat. Pewnego dnia chłopiec spotyka na swojej drodze stworka Gizmo. Wraz z nim oraz uliczną złodziejką Elle bohater wyrusza na pełną przygód wyprawę. Jej celem jest odnalezienie rodziny Gizmo oraz odkrycie cudownego skarbu. W trakcie podróży towarzysze muszą stawić czoła chciwym przemysłowcom oraz złowrogim gremlinom. Na ich drodze stają ją również liczne istoty i potwory znane z ludowych chińskich podań.Prace nad pierwszym sezonem wciąż trwają. Ma on się składać z 10 odcinków.