Serialowe uniwersum Spider-Mana od twórców "Spider-Man Uniwersum"

Sony Pictures TV planuje stworzenie serialowego uniwersum wokół postaci z komiksów Marvela, do których posiada prawa. Pomocą służyć wytwórni będą Phil Lord Chris Miller , czyli para współodpowiedzialna m.in. za animowane widowisko Chris Miller mieli do tej pory kontrakt na współpracę z telewizyjnym oddziałem 20th Century Fox. Para jednak postanowiła nie przedłużać go po tym, jak studio zostało przejęte przez Disneya. Są to już kolejni twórcy, którzy opuszczają Foxa po jego zakupie przez koncern Myszki Miki.Umowa z Sony Pictures TV podpisana została na pięć lat. W jej ramach panowie będą produkować lub współpracować w realizacji licznych projektów studia, przede wszystkim związanych z postaciami komiksowymi Marvela, ale nie tylko. Miller już od lat współpracują z kinowym oddziałem Sony. To właśnie w tej wytwórni debiutowali jako reżyserzy zarówno z pełnometrażową animacją () jak i filmem aktorskim ().Na razie nie wiadomo, które z postaci związanych z komiksami o Spider-Manie otrzymają własne seriale. Nie jest też jasne, czy Sony TV pójdzie śladami Disneya i połączy seriale z kinowymi produkcjami, czy też wybierze model Warner Bros., w którym Arrowverse pozostaje całkowicie niezależne od DCEU.