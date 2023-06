"Spider-Man: Poprzez multiwersum": złe warunki pracy, Phil Lord winny? Animatorzy ujawniają kulisy

"Spider-Man: Poprzez multiwersum": co się działo za kulisami?

Dlaczego " Poprzez multiwersum " wygląda tak dobrze? Najwyraźniej dlatego, że film powstał w warunkach, które nie są zdrowym środowiskiem pracy., jeden ze scenarzystów/producentów projektu, połowa duetu Phil Lord Christopher Miller odpowiedzialnego m.in. za " 21 Jump Street " oraz zwolnionego z pracy przy " Hanie Solo ".Jego stały współpracownik, Miller , był z kolei nieobecny przez większość czasu produkcji.Jeden z pracowników porównuje styl pracy Lorda do budowania domu bez projektu: kiedy budowlańcy stawiają gotowy budynek, przychodzi on i mówi: "nie, jednak to zburzcie".Oczywiście, fundamentalne zmiany to chleb powszedni studiów animacji. Ale zazwyczaj tego typu przewrotki mają miejsce na wczesnym etapie konceptualizacji i storyboardingu. Miller podobno nie mają czytelnej wizji i pracują w trybie prób i błędów, nie są konsekwentni i wierni oryginalnym pomysłom.Czterech członków ekipy zdradziło jednak, że animatorzy, których zatrudniono wiosną 2021 roku, siedzieli bezczynnie przez trzy do sześciu miesięcy, gdy Lord opóźniał proces przygotowywania prewizualizacji.Studio Sony Pictures Imageworks, które pracowało nad filmem jako niezależny zleceniobiorca Sony Pictures Animation, jest niezrzeszone w Gildii Animacji, co mogło mieć negatywny wpływ na warunki pracy przy filmie.Kontynuacja filmu, " Spider-Man Beyond the Spider-Verse " ma premierę zaplanowaną na marzec.Powiedziała ona, że przy filmie pracowało ponad tysiąc osób i nie powinno dziwić, że setka z nich zrezygnowała z dalszej pracy. Pascal przyznaje, że praca nad filmem wymagała szeregu rewizji, ale jej zdaniem to normalne, a produkcja animacji to generalnie bardzo "powtarzalny" proces., powiedziała Pascal . Producentka ma też kilka słów dla pracowników, którzy poczuli się zdemoralizowani pięciokrotnym poprawianiem sekwencji:Wiceprezeską Sony Pictures Imageworks Michelle Grady dodała, że Lord nie jest winien zaistniałej sytuacji, a opinie czterech pracowników nie są reprezentatywne dla generalnego nastroju w ekipie.Twórca pogratulował w mediach społecznościowych widzowi, który wypatrzył różnice podczas kilku wycieczek do kina. To multiwersalny smaczek w filmie traktującym o multiwersum.Różnice wypatrzono m.in. w scenie, gdy Miguel O'Hara prosi swoją asystentkę Lylę o wsparcie (w jednej wersji Lyla wskazuje na niego palcem, w drugiej robi sobie selfie). Różnią się też monologi Spota, który buduje swoją maszynę do międzywymiarowej teleportacji.Pytanie tylko, jak bardzo konieczność przygotowania kilku alternatywnych wersji filmu utrudniła już i tak ciężki żywot animatorów " Spider-Mana: Poprzez multiwersum ".