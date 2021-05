Twórcy "21 Jump Street" szykują film o pandemii COVID-19

Getty Images © Kevork Djansezian

Universal Studios nabyło prawa do ekranizacji książki "The Premonition: A Pandemic Story" autorstwa Michaela Lewisa. Opowieść o pierwszych dniach pandemii Covid-19 wyreżyserują i wyprodukują Phil Lord Christopher Miller (" Lego. Przygoda ", " 21 Jump Street ").Książka opowiada historię związanych z Białym Domem urzędników państwowych, aktywistów oraz pracowników sektora medycznego, którzy, analizując sytuację w Chinach, jako pierwsi dostrzegli w koronawirusie poważne zagrożenie i bezskutecznie próbowali ostrzec przed pandemią administrację Donalda Trumpa oraz Centrum Chorób Zakaźnych.Inne książki Lewisa - jak " Big Short ", czy " Moneyball " - doczekały się solidnych adaptacji, a producenci podkreślają, że film ma być utrzymany w podobnym do nich tonie. Główną producentką jest Amy Pascal Autorzy pracują obecnie nad "Project Hail Mary" z Ryanem Goslingiem . "The Premonition" będzie ich kolejnym projektem.