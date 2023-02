Spider-Man Noir bohaterem aktorskiego serialu. Nie, nie obejrzycie go na Disney+

Alternatywne wersje Spider-Mana z filmu "Spider-Man: Uniwersum"

Spider-Man Noir bohaterem aktorskiego serialu Amazon Prime Video. Co wiemy o projekcie?

Kim jest Spider-Man Noir?

Zobaczcie zwiastun oscarowej animacji "Spider-Man: Uniwersum"

, którego mogliśmy spotkać w nagrodzonej Oscarem animacji " Spider-Man: Uniwersum ", dostanie. Będzie to. Projekt powstaje dlaPowstający dlaaktorski serial o przygodachnie ma jeszcze tytułu. Autorem scenariusza jest Oren Uziel (" Zaginione miasto "), który będzie pracował nad projektem wraz z Philem Lordem , czyli producentami oscarowej animacji "". Będzie to opowieść o przygodach starszego superbohatera. Źródło, na które powołuje się Deadline, podaje, że, a jegoto. Bohater ten wywodzi się, których. Po raz pierwszy pojawił się w wydanym w lutym 2009 roku komiksie "" autorstwa Davida Hine'a i Fabrice'a Sapolsky'ego.W tej wersji rzeczywistości (znanej jakolub Peter Parker jest dziennikarzem śledczym. Podczas jednego z dochodzeń. Doprowadza ono do, która objawia się szeregiem niezwykłych umiejętności, jak. Bohater przywdziewa kostium inspirowany mundurem wuja Bena, który służył w lotnictwie podczas I wojny światowej, i wyrusza, by stać na straży sprawiedliwości i nieść pomoc mieszkańcom Nowego Jorku.Po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka Miles Morales , nastolatek z Brooklynu, odkrywa w sobie niezwykłe moce. Niepozorny chłopak staje się Spider-Manem . Kiedy otwiera się brama do uniwersum, Miles szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym superbohaterem. Chłopak poznaje Petera Parkera Gwen Stacy . Razem walczą ze złym Kingpinem i próbują uratować świat.