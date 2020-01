Serialowy "Jack Reacher" na bazie "Poziomu śmierci"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Amazon przygotowuje się do realizacji serialu. Teraz dowiedzieliśmy się, który z tomów obszernego cyklu Lee Childa stanowić będzie podstawę fabuły pierwszego sezonu. To, który otworzył powieściową serię w 1997 roku.W Margrave, sennym miasteczku w Georgii, wszystko wygląda idealnie. Tak idealnie, że aż budzi grozę. Zero problemów, zero przemocy. Jack Reacher zamierza spędzić tu leniwy weekend, ale ledwie przekracza granice miasta, zostaje aresztowany. Właśnie popełniono morderstwo, a że Reacher jest jedynym obcym, automatycznie staje się głównym podejrzanym. Kilkadziesiąt godzin spędzonych w więzieniu wśród najbardziej niebezpiecznych kryminalistów to dopiero początek jego kłopotów. Nie ma pojęcia, że wdepnął w aferę, która sięga Waszyngtonu, a w Margrave zrobi się naprawdę gorąco.jest wspólnym projektem Amazon Studios, Skydance Television i Paramount Television Studios. Trójka ta ma już na swoim koncie jeden tytuł -Twórcą serialu i jego prowadzącym jest Nick Santora , który pracuje również dla platformy Quibi nad serialowym rebootem