EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Seriali Telewizyjnych 2025

Okrutna zima przynosi Jacobowi i Carze nowe wyzwania na ranczu oraz niedokończone sprawy do załatwienia. Gdy surowe warunki i przeciwnicy zagrażają zniszczeniem dziedzictwa rodziny Duttonów, Spencer wyrusza w mozolną podróż do domu, ścigając się z czasem, by ocalić rodzinę w Montanie. Tymczasem Alexandra podejmuje własną, pełną grozy wyprawę przez Atlantyk, by odnaleźć Spencera i uratować ich miłość.Policjanci przeszukują szkołę Jamiego w poszukiwaniu odpowiedzi i narzędzia zbrodni. Żaden z jego przyjaciół nie potrafi jednak udzielić im istotniejszych informacji, dopóki syn inspektora Bascombe’a nie oferuje swojej pomocy.Kiedy elitarny zabójca znany jako Szakal dokonuje kolejnej zbrodni, jego czyn zwraca uwagę brytyjskiego oficera wywiadu, który rusza za nim w pościg.Po utracie córki, która zginęła w katastrofie lotniczej Pan Am 103, dr Jim Swire próbuje dociec przyczyn tragedii i dowiedzieć się, kto dokładnie ponosi odpowiedzialność za jej śmierć.Kiedy policja odkrywa koszmarne miejsce zbrodni, niejasne wyjaśnienia Eda rodzą kolejne pytania, a na scenę wkracza Adeline.Z przesłuchania w Kongresie zaczyna wyłaniać się historia zagadkowej śmierci w Białym Domu oraz błyskotliwej pani detektyw wezwanej do rozwiązania sprawy.Mark wraca do pracy w zupełnie innych okolicznościach. Na jaw wychodzą sekrety jego życia na Zewnątrz.Arcadio zostaje dyrektorem szkoły, Pilar ma coś ważnego do zakomunikowania Aurelianowi, a Remedios wypełnia dom Buendiów radością, aż do czasu, gdy wydarza się tragedia.Realizacja złożonego ujęcia zachodu słońca komplikuje się, gdy na plan wchodzi Matt.Hezekiah debiutuje w klubie bokserskim West London, licząc, że zaimponuje w ten sposób Peggy Bettinson. Gdy pod koniec walki Sugar pozwala sobie na drwinę z nowego zajęcia Hezekiaha, sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Podsyca to zainteresowanie Peggy konfliktem między mężczyznami. Tymczasem Mary zdobywa zaproszenie dla siebie i Hezekiaha na bankiet w domu Lonsdale’a, zorganizowany na powitanie świeżo przybyłej delegacji handlowej z Chin. Gdy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, Mary i Forty Elephants realizują brawurowy skok, kradnąc srebra podarowane gościom przez samą królową Wiktorię, a Hezekiah odciąga uwagę zaproszonych błyskotliwym popisem bokserskim. W całym zamieszaniu Mary nie dostrzega jednak, że drugi z jej wspólników, pan Lao, zdaje się żywić głęboką nienawiść do jednego z chińskich dygnitarzy.