EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Seriali Telewizyjnych 2025

Prezentujemy tegoroczny skład sekcji Konkursu Seriali Telewizyjnych 33. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE.

1923: SEN I WSPOMNIENIE
Reżyseria: Ben Richardson
Zdjęcia: Corrin Hodgson, Ben Richardson

Okrutna zima przynosi Jacobowi i Carze nowe wyzwania na ranczu oraz niedokończone sprawy do załatwienia. Gdy surowe warunki i przeciwnicy zagrażają zniszczeniem dziedzictwa rodziny Duttonów, Spencer wyrusza w mozolną podróż do domu, ścigając się z czasem, by ocalić rodzinę w Montanie. Tymczasem Alexandra podejmuje własną, pełną grozy wyprawę przez Atlantyk, by odnaleźć Spencera i uratować ich miłość.

DOJRZEWANIE: ODCINEK 2
Reżyseria: Philip Barantini
Zdjęcia: Matthew Lewis

Policjanci przeszukują szkołę Jamiego w poszukiwaniu odpowiedzi i narzędzia zbrodni. Żaden z jego przyjaciół nie potrafi jednak udzielić im istotniejszych informacji, dopóki syn inspektora Bascombe’a nie oferuje swojej pomocy.

DZIEŃ SZAKALA: ODCINEK 1
Reżyseria: Brian Kirk
Zdjęcia: Christopher Ross

Kiedy elitarny zabójca znany jako Szakal dokonuje kolejnej zbrodni, jego czyn zwraca uwagę brytyjskiego oficera wywiadu, który rusza za nim w pościg.

LOCKERBIE. W POSZUKIWANIU PRAWDY: ODCINEK 1
Reżyseria: Otto Bathurst
Zdjęcia: Ashley Rowe

Po utracie córki, która zginęła w katastrofie lotniczej Pan Am 103, dr Jim Swire próbuje dociec przyczyn tragedii i dowiedzieć się, kto dokładnie ponosi odpowiedzialność za jej śmierć.

POTWÓR. HISTORIA EDA GEINA: TŁUSTSZE PTASZYNY
Reżyseria: Max Winkler
Zdjęcia: Michael Bauman

Kiedy policja odkrywa koszmarne miejsce zbrodni, niejasne wyjaśnienia Eda rodzą kolejne pytania, a na scenę wkracza Adeline.

REZYDENCJA: ŚMIERĆ W BIAŁYM DOMU
Reżyseria: Liza Johnson
Zdjęcia: Paula Huidobro

Z przesłuchania w Kongresie zaczyna wyłaniać się historia zagadkowej śmierci w Białym Domu oraz błyskotliwej pani detektyw wezwanej do rozwiązania sprawy.

ROZDZIELENIE: WITAMY, PANI COBEL
Reżyseria: Ben Stiller
Zdjęcia: Jessica Lee Gagné

Mark wraca do pracy w zupełnie innych okolicznościach. Na jaw wychodzą sekrety jego życia na Zewnątrz.

STO LAT SAMOTNOŚCI: REMEDIOS MOSCOTE
Reżyseria: Laura Mora
Zdjęcia: Maria Sarasvati Herrera

Arcadio zostaje dyrektorem szkoły, Pilar ma coś ważnego do zakomunikowania Aurelianowi, a Remedios wypełnia dom Buendiów radością, aż do czasu, gdy wydarza się tragedia.

STUDIO: DŁUGIE UJĘCIE
Reżyseria: Evan Goldberg, Seth Rogen
Zdjęcia: Adam Newport-Berra

Realizacja złożonego ujęcia zachodu słońca komplikuje się, gdy na plan wchodzi Matt.

TYSIĄC CIOSÓW: ODCINEK 4
Reżyseria: Ashley Walters
Zdjęcia: Milos Moore

Hezekiah debiutuje w klubie bokserskim West London, licząc, że zaimponuje w ten sposób Peggy Bettinson. Gdy pod koniec walki Sugar pozwala sobie na drwinę z nowego zajęcia Hezekiaha, sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Podsyca to zainteresowanie Peggy konfliktem między mężczyznami. Tymczasem Mary zdobywa zaproszenie dla siebie i Hezekiaha na bankiet w domu Lonsdale’a, zorganizowany na powitanie świeżo przybyłej delegacji handlowej z Chin. Gdy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, Mary i Forty Elephants realizują brawurowy skok, kradnąc srebra podarowane gościom przez samą królową Wiktorię, a Hezekiah odciąga uwagę zaproszonych błyskotliwym popisem bokserskim. W całym zamieszaniu Mary nie dostrzega jednak, że drugi z jej wspólników, pan Lao, zdaje się żywić głęboką nienawiść do jednego z chińskich dygnitarzy.

