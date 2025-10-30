To już koniec! Zwiastun ostatniego sezonu "Stranger Things"

"Stranger Things" - o ostatni sezonie

Zwiastun ostatniego sezonu serialu "Stranger Things"

Akcja finałowego sezonu rozgrywa się jesienią 1987 roku. Hawkins jest naznaczone skutkami otwarcia przejścia między wymiarami, a grupa bohaterów jednoczy się wokół jednego celu – odnaleźć i pokonać Vecnę. Problem w tym, że zniknął bez śladu. Rząd wprowadza wojskową kwarantannę, wzmacnia kontrolę nad miastem i rozpoczyna polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrycia się. Wraz ze zbliżającą się rocznicą zaginięcia Willa Byersa nad Hawkins znów gromadzą się ciemne chmury – nadchodzące starcie okaże się najgroźniejsze w historii.– mówi Ross Duffer, współtwórca serialu. Jak dodaje Matt Duffer, finał rozgrywa się w zupełnie innym Hawkins: –Część 1: premiera w PolsceCzęść 2: premiera w Polsce(drugi dzień świąt Bożego Narodzenia)Finał: premiera w Polsce(Nowy Rok)