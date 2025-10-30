Newsy Seriale To już koniec! Zwiastun ostatniego sezonu "Stranger Things"
VOD / Seriale / Wideo

To już koniec! Zwiastun ostatniego sezonu "Stranger Things"

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+przedstawia+zwiastun+fina%C5%82owego+sezonu+%22Stranger+Things%22-163675
To już koniec! Zwiastun ostatniego sezonu &quot;Stranger Things&quot;
Dziś do sieci trafił zwiastun ostatniego sezonu serialu "Stranger Things". Zobacz, jak zakończy się historia, która rozbudziła wyobraźnię milionów fanów na całym świecie.

"Stranger Things" - o ostatni sezonie



Akcja finałowego sezonu rozgrywa się jesienią 1987 roku. Hawkins jest naznaczone skutkami otwarcia przejścia między wymiarami, a grupa bohaterów jednoczy się wokół jednego celu – odnaleźć i pokonać Vecnę. Problem w tym, że zniknął bez śladu. Rząd wprowadza wojskową kwarantannę, wzmacnia kontrolę nad miastem i rozpoczyna polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrycia się. Wraz ze zbliżającą się rocznicą zaginięcia Willa Byersa nad Hawkins znów gromadzą się ciemne chmury – nadchodzące starcie okaże się najgroźniejsze w historii.


To, co wyróżnia ten sezon, to fakt, że zaczyna się w chaosie – nasi bohaterowie przegrali na końcu czwartego sezonu. Zazwyczaj pokazujemy ich normalne życie, szkołę i codzienność, a dopiero potem wkracza element nadprzyrodzony. Tutaj historia pędzi od pierwszej minuty – mówi Ross Duffer, współtwórca serialu. Jak dodaje Matt Duffer, finał rozgrywa się w zupełnie innym Hawkins: – Nie ma tu już normalności. Ruch bohaterów jest ograniczony, wszędzie są kamery i kontrola. Ich codzienne życie przestało być zwyczajne – nawet wtedy, gdy nie walczą, wciąż są w stanie zagrożenia.

Finałowy sezon "Stranger Things" zadebiutuje w Netfliksie w trzech częściach:

Część 1: premiera w Polsce 27 listopada 2025
Część 2: premiera w Polsce 26 grudnia 2025 (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia)
Finał: premiera w Polsce 1 stycznia 2026 (Nowy Rok)

Zwiastun ostatniego sezonu serialu "Stranger Things"




Powiązane artykuły Stranger Things

Zobacz wszystkie artykuły

Stranger Things  (2016)

 Stranger Things

Beyond Stranger Things  (2017)

 Beyond Stranger Things

Stranger Things Tokio  (2023)

 Stranger Things Tokio

Stranger Things: The Game  (2017)

 Stranger Things: The Game

Najnowsze Newsy

Seriale Festiwale i nagrody

EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Seriali Telewizyjnych 2025

1 komentarz
Filmy

Głośne "Zniknięcia" – Halloween z HBO Max

Filmy

Alana Haim w biografii hollywoodzkiej stręczycielki?

Filmy

Anthony Mackie i Ben Foster jako mafijni zabójcy

Seriale

Wes Bentley w nowym serialu twórcy "Potwora"

3 komentarze

SkyShowtime ogłasza kontynuację serialu "Śleboda"

1 komentarz

"Wiedźmin" sezon 4.: Recenzja. Liam Hemsworth lepszy niż Cavill?

21 komentarzy