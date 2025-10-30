Newsy Filmy Alana Haim w biografii Hollywoodzkiej Madame? Stara się o rolę u boku Aubrey Plazy
Filmy

Alana Haim w biografii Hollywoodzkiej Madame? Stara się o rolę u boku Aubrey Plazy

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Tristan Fewings
Alana Haim rozwija swoją aktorską karierę. Jak podaje Deadline stara się o rolę u boku Aubrey Plazy. Będzie to biografia Heidi Fleiss, stręczycielki znanej jako Hollywoodzka Madame.

Alana Haim zagra z Audrey Plazą?


Akcja "The Heidi Fleiss Story" będzie się toczyć w Los Angeles w 1993 roku. Tytułowa bohaterka (w tej roli Plaza) to wpływowa młoda kobieta, która zostaje aresztowana za stręczycielstwo. Haim miałaby się wcielić w aspirującą pisarkę, która chce opisać jej historię. W tym celu stara się doprowadzić do umorzenia sprawy. 

GettyImages-2239978944.jpg Getty Images © Raymond Hall

Start produkcji zaplanowany jest na początek przyszłego roku. Materiał powstanie w Los Angeles. Film będzie reżyserskim debiutem Leah Rachel. Autorami scenariusza są Travis Jackson i Rachel Sennott. Wśród producentów znaleźli się Jessamine Burgun i Kara Durrett

Skąd znamy Alanę Haim?


Alana Haim to amerykańska wokalistka – członkini zespołu Haim, który założyła wraz z siostrami Este i Danielle – i aktorka najlepiej znana z filmów Paula Thomasa Andersona: "Licorice Pizza" i "Jedna bitwa po drugiej" (z reżyserem spotkała się też na planie szeregu teledysków, m.in. do piosenek "Summer Girl", "The Steps" czy "Lost Track"). W tym roku na ekrany trafił też wyreżyserowany przez Kelly Reichardt kryminał "The Mastermind", w którym partnerowała Joshowi O'Connorowi. Na przyszły rok zaplanowana jest premiera komedii "The Drama". Haim występuje w niej z Robertem Pattinsonem i Zendayą.

"Jedna bitwa po drugiej" gości aktualnie na ekranach kin. W obsadzie znaleźli się m.in. Leonardo DiCaprioChase InfinitiBenicio del ToroSean PennTeyana Taylor i Regina Hall. Przypominamy zwiastun: 

