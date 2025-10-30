Alana Haim w biografii Hollywoodzkiej Madame? Stara się o rolę u boku Aubrey Plazy

Alana Haim rozwija swoją aktorską karierę. Jak podaje Deadline stara się o rolę u boku Aubrey Plazy. Będzie to biografia Heidi Fleiss, stręczycielki znanej jako Hollywoodzka Madame.
Alana Haim zagra z Audrey Plazą?
Akcja "The Heidi Fleiss Story
" będzie się toczyć w Los Angeles w 1993 roku. Tytułowa bohaterka (w tej roli Plaza
) to wpływowa młoda kobieta, która zostaje aresztowana za stręczycielstwo. Haim
miałaby się wcielić w aspirującą pisarkę, która chce opisać jej historię. W tym celu stara się doprowadzić do umorzenia sprawy.
Getty Images © Raymond Hall
Start produkcji zaplanowany jest na początek przyszłego roku. Materiał powstanie w Los Angeles. Film będzie reżyserskim debiutem Leah Rachel
. Autorami scenariusza są Travis Jackson
i Rachel Sennott
. Wśród producentów znaleźli się Jessamine Burgun i Kara Durrett
.
Skąd znamy Alanę Haim?Alana Haim
to amerykańska wokalistka – członkini zespołu Haim, który założyła wraz z siostrami Este i Danielle – i aktorka najlepiej znana z filmów Paula Thomasa Andersona
: "Licorice Pizza
" i "Jedna bitwa po drugiej
" (z reżyserem spotkała się też na planie szeregu teledysków, m.in. do piosenek "Summer Girl", "The Steps" czy "Lost Track"). W tym roku na ekrany trafił też wyreżyserowany przez Kelly Reichardt
kryminał "The Mastermind
", w którym partnerowała Joshowi O'Connorowi
. Na przyszły rok zaplanowana jest premiera komedii "The Drama
". Haim
występuje w niej z Robertem Pattinsonem
i Zendayą
.
