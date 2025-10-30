Newsy Filmy Więcej "Obecności". Powstaje prequel serii
Filmy

Więcej "Obecności". Powstaje prequel serii

Filmweb, Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Obecno%C5%9B%C4%87%22+powraca.+Powstaje+prequel+kultowej+serii+o+Edzie+i+Lorraine+Warren-163678
Więcej &quot;Obecności&quot;. Powstaje prequel serii
źródło: materialy promocyjne
Wygląda na to, że mimo "Ostatniego namaszczenia" duchy z "Obecności" jeszcze długo nie dadzą nam spokoju. Słynni badacze zjawisk nadprzyrodzonych, Ed i Lorraine Warrenowie, powrócą w nowym filmie z uniwersum – Warner Bros. i New Line Cinema pracują nad prequelem serii.

Ed i Lorraine Warrenowie powrócą



Choć "Ostatnie namaszczenie", czyli 4. część cyklu "Obecność" zapowiadano jako finał serii, rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Film okazał się gigantycznym sukcesem kasowym, zarabiając 487 milionów dolarów na świecie – to najlepszy wynik w historii franczyzy. Po takich liczbach nikt w Warnerze nie myśli o pożegnaniu z duchami.

Nowa część ma cofnąć się do początków historii Warrenów i pokazać ich pierwsze śledztwa. To oznacza, że prawdopodobnie zobaczymy nowych aktorów w głównych rolach, ponieważ fabuła "Ostatniego namaszczenia" zamknęła wątki bohaterów granych przez Verę Farmigę i Patricka Wilsona.


Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnym reżyserem. Faworytem jest Rodrigue Huart, twórca krótkometrażówek, który w 2024 roku zdobył nagrodę jury na festiwalu SXSW za film "Transylvanie". 

"Obecność" przenosi się też na mały ekran



To wciąż nie koniec duchów w świecie "Obecności". HBO rozwija serial osadzony w tym samym uniwersum, który ma kontynuować historię znaną z filmów kinowych. Szczegóły fabuły są na razie owiane tajemnicą, ale wiadomo, że za projekt odpowiada Nancy Won – scenarzystka, producentka wykonawcza i showrunnerka serialu.

"Obecność" – najbardziej dochodowe uniwersum horroru w historii



Z dziewięcioma filmami na koncie – w tym spin-offami jak "Annabelle" i "Zakonnica" – seria "Obecność" jest dziś najbardziej dochodową franczyzą horrorową wszech czasów, z łącznym wynikiem 2,7 miliarda dolarów wpływów. To tym bardziej imponujące, że większość produkcji powstaje przy niskich budżetach, co czyni z "Obecności" złotą kurę Warnera.

Pomysłodawcą cyklu jest James Wan, a Peter Safran od początku czuwa nad każdą odsłoną w roli producenta.

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – zobacz zwiastun 



"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" to następny rozdział kultowego uniwersum kinowego "Obecność" opartego na prawdziwych wydarzeniach. W tej sugestywnej i mrożącej krew w żyłach części popularnego cyklu Vera Farmiga i Patrick Wilson jeszcze raz spotykają się, żeby po raz ostatni wcielić się w role słynnych, autentycznych badaczy zjawisk paranormalnych – Eda i Lorraine Warrenów.




Powiązane artykuły Obecność

Zobacz wszystkie artykuły

Obecność  (2013)

 Obecność

Obecność 2  (2016)

 Obecność 2

Obecność 3: Na rozkaz diabła  (2021)

 Obecność 3: Na rozkaz diabła

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie  (2025)

 Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Najnowsze Newsy

Filmy

Filmowe "Call of Duty" znalazło twórców. Znacie te nazwiska

Filmy

"Ballada o drobnym karciarzu": Recenzja. Colin Farrell idzie po Oscara?

2 komentarze
VOD Seriale Wideo

To już koniec! Zwiastun ostatniego sezonu "Stranger Things"

20 komentarzy
Seriale Festiwale i nagrody

EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Seriali Telewizyjnych 2025

1 komentarz
Filmy

Głośne "Zniknięcia" – Halloween z HBO Max

Filmy

Alana Haim w biografii hollywoodzkiej stręczycielki?

Filmy

Anthony Mackie i Ben Foster jako mafijni zabójcy