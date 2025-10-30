Więcej "Obecności". Powstaje prequel serii

Wygląda na to, że mimo "Ostatniego namaszczenia" duchy z "Obecności" jeszcze długo nie dadzą nam spokoju. Słynni badacze zjawisk nadprzyrodzonych, Ed i Lorraine Warrenowie, powrócą w nowym filmie z uniwersum – Warner Bros. i New Line Cinema pracują nad prequelem serii.
Ed i Lorraine Warrenowie powrócą
Choć "Ostatnie namaszczenie
", czyli 4. część cyklu "Obecność
" zapowiadano jako finał serii, rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Film okazał się gigantycznym sukcesem kasowym, zarabiając 487 milionów dolarów na świecie – to najlepszy wynik w historii franczyzy. Po takich liczbach nikt w Warnerze nie myśli o pożegnaniu z duchami.
Nowa część ma cofnąć się do początków historii Warrenów i pokazać ich pierwsze śledztwa. To oznacza, że prawdopodobnie zobaczymy nowych aktorów w głównych rolach, ponieważ fabuła "Ostatniego namaszczenia
" zamknęła wątki bohaterów granych przez Verę Farmigę
i Patricka Wilsona
.
Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnym reżyserem. Faworytem jest Rodrigue Huart
, twórca krótkometrażówek, który w 2024 roku zdobył nagrodę jury na festiwalu SXSW za film "Transylvanie".
"Obecność" przenosi się też na mały ekran
To wciąż nie koniec duchów w świecie "Obecności
". HBO rozwija serial osadzony w tym samym uniwersum, który ma kontynuować historię znaną z filmów kinowych. Szczegóły fabuły są na razie owiane tajemnicą, ale wiadomo, że za projekt odpowiada Nancy Won
– scenarzystka, producentka wykonawcza i showrunnerka serialu.
"Obecność" – najbardziej dochodowe uniwersum horroru w historii
Z dziewięcioma filmami na koncie – w tym spin-offami jak "Annabelle
" i "Zakonnica
" – seria "Obecność
" jest dziś najbardziej dochodową franczyzą horrorową wszech czasów, z łącznym wynikiem 2,7 miliarda dolarów wpływów. To tym bardziej imponujące, że większość produkcji powstaje przy niskich budżetach, co czyni z "Obecności" złotą kurę Warnera.
Pomysłodawcą cyklu jest James Wan
, a Peter Safran
od początku czuwa nad każdą odsłoną w roli producenta.
"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" to następny rozdział kultowego uniwersum kinowego "Obecność" opartego na prawdziwych wydarzeniach. W tej sugestywnej i mrożącej krew w żyłach części popularnego cyklu Vera Farmiga
i Patrick Wilson
jeszcze raz spotykają się, żeby po raz ostatni wcielić się w role słynnych, autentycznych badaczy zjawisk paranormalnych – Eda i Lorraine Warrenów.