Głośne "Zniknięcia" – Halloween z HBO Max

Jeden z najgłośniejszych horrorów tego sezonu jest już dostępny w serwisie HBO Max. Film "Zniknięcia" został wyprodukowany przez New Line Cinema i dystrybuowany przez Warner Bros. Pictures. To światowa premiera streamingowa filmu. Horror zadebiutuje także na antenie HBO w niedzielę 2 listopada o godz. 20:00.
New Line Cinema i Zach Cregger
, pomysłodawca "Barbarzyńców
", przedstawiają nowy horror pod tytułem "Zniknięcia
". Film stał się jednym z najgłośniejszych tytułów tego sezonu. Produkcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno publiczności, jak i krytyków, którzy chwalą ją za intrygującą fabułę, znakomite kreacje aktorskie oraz mroczny, hipnotyzujący klimat. O czym jest film "Zniknięcia"?
Kiedy prawie wszystkie dzieci z tej samej klasy, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem. Obsada
W rolach głównych występują Josh Brolin
, Julia Garner
, Alden Ehrenreich
, Austin Abrams
, Cary Christopher
oraz Benedict Wong
i Amy Madigan
. Twórcy Zach Cregger
wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza. Jest również jego producentem razem z Royem Lee
, Miri Yoon
, J.D. Lifshitzem
i Raphaelem Margulesem
. Michelle Morrissey
i Josh Brolin
są producentami wykonawczymi. W ekipie filmu znaleźli się także autor zdjęć Larkin Seiple
, scenograf Tom Hammock
, montażysta Joe Murphy
i scenografka Trish Summerville
. Muzyka jest dziełem Ryana Holladaya
, Haysa Holladaya
i Zacha Creggera
. Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Pictures. HBO Max
oferuje najlepszy wybór filmów od Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24, Studio Ghibli i innych. Od najnowszych hitów, takich jak "Minecraft: Film
" i "Grzesznicy
", po uznane przez krytyków filmy fabularne i ulubione przez fanów serie, takie jak: "To
", "Obecność
" i "Oszukać przeznaczenie
". Niezależnie od tego, czy są to nowe produkcje prosto z kina, czy klasyczne i uwielbiane przez widzów pozycje, możesz rozpocząć weekend z HBO Max,
zajmując miejsce w pierwszym rzędzie. Tu zawsze znajdziesz filmy, które wyróżniają się na tle innych.
"Zniknięcia
" są dostępne do oglądania wyłącznie w HBO Max.
