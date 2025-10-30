Newsy Filmy Głośne "Zniknięcia" – Halloween z HBO Max
Głośne "Zniknięcia" – Halloween z HBO Max

źródło: Materiały prasowe
Jeden z najgłośniejszych horrorów tego sezonu jest już dostępny w serwisie HBO Max. Film "Zniknięcia" został wyprodukowany przez New Line Cinema i dystrybuowany przez Warner Bros. Pictures.  To światowa premiera streamingowa filmu. Horror zadebiutuje także na antenie HBO w niedzielę 2 listopada o godz. 20:00.

New Line Cinema i Zach Cregger, pomysłodawca "Barbarzyńców", przedstawiają nowy horror pod tytułem "Zniknięcia". Film stał się jednym z najgłośniejszych tytułów tego sezonu. Produkcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno publiczności, jak i krytyków, którzy chwalą ją za intrygującą fabułę, znakomite kreacje aktorskie oraz mroczny, hipnotyzujący klimat.

O czym jest film "Zniknięcia"?
Kiedy prawie wszystkie dzieci z tej samej klasy, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

Obsada
W rolach głównych występują Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher oraz Benedict Wong i Amy Madigan.

Twórcy
Zach Cregger wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza. Jest również jego producentem razem z Royem Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitzem i Raphaelem Margulesem. Michelle Morrissey i Josh Brolin są producentami wykonawczymi. W ekipie filmu znaleźli się także autor zdjęć Larkin Seiple, scenograf Tom Hammock, montażysta Joe Murphy i scenografka Trish Summerville. Muzyka jest dziełem Ryana Holladaya, Haysa Holladaya i Zacha Creggera. Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Pictures.

HBO Max oferuje najlepszy wybór filmów od Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24, Studio Ghibli i innych. Od najnowszych hitów, takich jak "Minecraft: Film" i "Grzesznicy", po uznane przez krytyków filmy fabularne i ulubione przez fanów serie, takie jak: "To", "Obecność" i "Oszukać przeznaczenie". Niezależnie od tego, czy są to nowe produkcje prosto z kina, czy klasyczne i uwielbiane przez widzów pozycje, możesz rozpocząć weekend z HBO Max, zajmując miejsce w pierwszym rzędzie. Tu zawsze znajdziesz filmy, które wyróżniają się na tle innych.

"Zniknięcia" są dostępne do oglądania wyłącznie w HBO Max.
