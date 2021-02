Sonic bohaterem serialu Netfliksa dla dzieci w wieku 6-11 lat

Netflix oraz Sega of America i WildBrain rozpoczynają współpracę, której celem jest produkcja serial animowanego. Bohaterem będzie Sonic , postać z gier Segi.Szczegóły "Sonic Prime" nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że Sonic będzie przeżywał szalone przygody, które wpłyną na losy całego dziwnego multiwersum. Nie będzie to jedna wyłącznie wyścig, by uratować świat. Będzie to również podróż odkrywania samego siebie i odnajdywania odkupienia.W przygotowaniu są 24 odcinki. Serial skierowany jest do widzów w wieku 6-11 lat.Premiera na platformie Netflix planowana jest w 2022 roku.