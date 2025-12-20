Newsy Filmy Kto zagra Brainiaca w sequelu "Supermana"? Zaskakujący wybór Jamesa Gunna
Kto zagra Brainiaca w sequelu "Supermana"? Zaskakujący wybór Jamesa Gunna

Po miesiącach domysłów i spekulacji dowiedzieliśmy się, kto zagra legendarnego przeciwnika Supermana, Brainiaca, w widowisku Jamesa Gunna "Man of Tomorrow". Reżyser i szef DC Studios ogłosił, iż powierzył tę rolę niemieckiemu aktorowi Larsowi Eidingerowi.  

"Man of Tomorrow": kim jest Brainiac?



W komiksach wydawnictwa DC Brainiac jest zazwyczaj przedstawiany jako pochodzący z planety Colu superinteligentny android lub cyborg, który ma obsesję na punkcie zgromadzenia wszelkiej dostępnej we wszechświecie wiedzy. Przemierza kosmos, zmniejszając miasta z kolejnych planet i butelkując je do swojej kolekcji. 

GettyImages-2199375428.jpg Getty Images © Andreas Rentz


Tego, że w "Man of Tomorrow" pojawi się Brainiac, można było się domyślić z pierwszych zapowiedzi filmu: obrazka, na którym Superman i Lex Luthor w swojej zbroi stoją ramię w ramię, oraz z ujawnionej przez Gunna pierwszej karty scenariusza, na której widnieje przekrój poprzeczny ludzkiej głowy z wyeksponowanym mózgiem.  

W CV nominowanego do Europejskiej Nagrody Filmowej Eidingera znajdziemy takie tytuły jak "Babilon Berlin", "Światło, którego nie widać", "Symfonia o umieraniu", a także tegoroczny "Jay Kelly".


W "Man of Tomorrow" będący do tej pory zaciekłymi wrogami Superman (David Corenswet) i Luthor (Nicholas Hoult) będą musieli niespodziewanie połączyć siły, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Brainiaca. Zdjęcia do filmu ruszają w kwietniu przyszłego roku. Premierę zaplanowano na 9 lipca 2027.

Zwiastun filmu "Superman"



