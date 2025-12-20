Kto zagra Brainiaca w sequelu "Supermana"? Zaskakujący wybór Jamesa Gunna

Po miesiącach domysłów i spekulacji dowiedzieliśmy się, kto zagra legendarnego przeciwnika Supermana, Brainiaca, w widowisku Jamesa Gunna "Man of Tomorrow". Reżyser i szef DC Studios ogłosił, iż powierzył tę rolę niemieckiemu aktorowi Larsowi Eidingerowi.
"Man of Tomorrow": kim jest Brainiac?
W komiksach wydawnictwa DC Brainiac
jest zazwyczaj przedstawiany jako pochodzący z planety Colu superinteligentny android lub cyborg, który ma obsesję na punkcie zgromadzenia wszelkiej dostępnej we wszechświecie wiedzy. Przemierza kosmos, zmniejszając miasta z kolejnych planet i butelkując je do swojej kolekcji.
Getty Images © Andreas Rentz
Tego, że w "Man of Tomorrow
" pojawi się Brainiac
, można było się domyślić z pierwszych zapowiedzi filmu: obrazka, na którym Superman
i Lex Luthor
w swojej zbroi stoją ramię w ramię, oraz z ujawnionej przez Gunna pierwszej karty scenariusza, na której widnieje przekrój poprzeczny ludzkiej głowy z wyeksponowanym mózgiem.
W CV nominowanego do Europejskiej Nagrody Filmowej Eidingera
znajdziemy takie tytuły jak "Babilon Berlin
", "Światło, którego nie widać
", "Symfonia o umieraniu
", a także tegoroczny "Jay Kelly
".
W "Man of Tomorrow
" będący do tej pory zaciekłymi wrogami Superman
(David Corenswet
) i Luthor
(Nicholas Hoult
) będą musieli niespodziewanie połączyć siły, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Brainiaca. Zdjęcia do filmu ruszają w kwietniu przyszłego roku. Premierę zaplanowano na 9 lipca 2027.
Zwiastun filmu "Superman"