Sony zaprezentowało gogle PlayStation VR2

Sony zaprezentowało dziś oficjalny wygląd nowej generacji VR na PlayStation 5 – gogle PlayStation VR2 i zaktualizowany design kontrolera PlayStation VR2 Sense. Wzornictwo gogli PS VR2 zostało zainspirowane wyglądem produktów z rodziny PlayStation 5.W zestawie PlayStation VR2 położono większy nacisk na owalne kształty, tym samym nawiązując do zaokrąglonych krawędzi kontrolera DualSense i zestawu słuchawkowego Pulse 3D. Nowy kontroler w kształcie „orbity”, zaprojektowany został tak, by maksymalnie zwiększyć swobodę rozgrywki. Wyposażono go w adaptacyjne spusty, haptyczne wibracje czy wykrywanie dotyku.Co wiemy na tę chwilę o goglach PlayStation VR2?- mają być wyposażone w dwa wyświetlacze OLED o rozdzielczości 2000x2040 każdy- 110º pole widzenia- wbudowane wykrywanie ruchu oczu- cztery kamery wbudowane w gogle, pozwalające na śledzenie kontrolerów- wbudowane haptyczne wibracje- obsługa technologii dźwięku przestrzennego Tempest 3D AudioTech- podłączenie jednym kablem USB-C bezpośrednio do konsoli