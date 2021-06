Spin-off "Spawna" od twórców "Mare z Easttown"

Jeśli jesteście fanami Spawna i, podobnie jak my, nie możecie doczekać się nowej adaptacji jego przygód, mamy dla Was dobrą wiadomość - w międzyczasie otrzymamy serialowy spin-off o przygodach Sama i Twitcha.Przewijający się w tle piekielnej misji Spawna Twitch Williams oraz jego policyjny partner Sam Burke okazali się na tyle popularnymi postaciami, że w 1999 doczekali się własnego cyklu komiksowego zatytułowanego "Sam and Twitch". Teraz Wiip, studio stojące za sukcesem " Mare z Easttown " oraz scenarzyści i Jason Smilovic Todd Katzberg zaadaptują na ekran komiks o przygodach stróżów prawa.Już w 2017 roku mówiło się o tym, że Kevin Smith przygotuje dla BBC America serial policyjny poświęcony przygodom Sama i Twitcha. Tamten projekt nie doszedł jednak do skutku. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda.Spawn to pracujący dla CIA najemnik Al Simmons, który zostaje zdradzony i zabity. W piekle podpisuje jednak pakt z demonem znanym jako Malebolgia i wraca na Ziemię, by móc zobaczyć ponownie swoją żonę. Na mocy paktu, sam zostaje jednak zamieniony w demoniczną istotę. W zapowiedzianym kinowym filmie w bohatera wcieli się Jamie Foxx . W filmie z 1997 roku zagrał go Michael Jai White