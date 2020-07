Spin-off serialu "Gra o tron" opowie o krwawej wojnie domowej?

W sieci pojawiły się nowe plotki dotyczące " House of the Dragon ", czyli spin-offu/prequela serialu " Gra o tron ". Plotki dotyczą castingu, ale ujawniają też nowe szczegóły fabuły.Potwierdzonych informacji na temat " House of the Dragon " jest póki co niewiele. Wiemy w zasadzie jedynie tyle, że fabuła inspirowana będzie książką George'a R.R. Martina "Ogień i krew". Publikacja ta ma charakter kroniki historycznej i opisuje dzieje Siedmiu Królestw od czasu ich podboju przez Targaryenów.Jeśli jednak wierzyć castingowym plotkom, to twórcy właśnie szukają aktorek do dwóch z najważniejszych postaci serialu. Pierwszą jest Rhaenyra Targaryen, drugą Alicent Hightower.Ci, którzy znają historię Siedmiu Królestw, natychmiast rozpoznają te postacie. Odegrały one bowiem kluczową rolę w dynastycznym konflikcie, który niemal doprowadził do upadku Targaryenów. Wydaje się więc, że serial opowie o kulisach tego konfliktu.Rhaenyra Targaryen (97-130 AC) była pierworodnym dzieckiem króla Viserysa I. W wieku ośmiu lat ojciec ogłosił ją następczynią tronu pomimo faktu, że istniało już wtedy prawo (choć niewiele wcześniej uchwalone, na którym skorzystał sam Viserys) o dziedziczeniu korony tylko przez męskich potomków.Alicent Hightower (88-133 AC) była drugą żoną Viserysa I oraz matką Aegona II. Po śmierci męża przy współpracy części możnych doprowadziła do koronacji swojego syna na władcę Siedmiu Królestw, czego konsekwencją był wybuch brutalnej wojny domowej znanej jako Taniec Smoków.Pierwszy sezon " House of the Dragon " ma się składać z 10 odcinków. Ich premiery możemy spodziewać się w 2022 roku.